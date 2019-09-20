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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

Neslican Tay'ın son durumu nasıl?

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Neslican Tay'ın son durumu nasıl?

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Rizeli Neslican Tay, bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede yoğum bakımda bulunuyor. Neslican'ı sosyal medyadan takip eden vatandaşlar da genç kızın son durumunu merak ediyor. İşte, Neslican Tay'ın son durumu hakkında bilgi...

Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. 6 Eylül Cuma gününden bu yana tedavi gören Neslican Tay daha önce, üç kez kanseri yenmişti. 20 yaşındaki Neslican Tay'ın sağlık durumu kötüleşince tedavi altına alınmıştı. İşte, Neslican Tay'ın son durumuna ilişkin merak edilenler...

HALUK LEVENT'TEN "NESLİCAN" PAYLAŞIMI

Dördüncü kez kanserle mücadele eden Neslican Tay’dan haber var. Müzisyen ve AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent,15 Eylül’den bu yana yoğun bakımda olan Neslican Tay’ı ziyarete gitti. Levent, genç kızın son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte, Haluk Levent’in sosyal medyadan yaptığı Neslican Tay paylaşımı.

Tedavinin sürdüğü hastaneye giden Levent, Neslican Tay'ın durumuyla ilgili şunları yazdı:

"Neslican Tay’ı size anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi..O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor.. Haydi be canım kalk ayağa!"

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kanser hastalığı ile mücadele eden Neslican Tay'ın son durumuna ilişkin detaylar, genç kızı sosyal medyadan tanıyan kişilerce merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama 17 Eylül'de Neslican Tay'ın tedavisinin devam ettiği hastanenin yetkilisinden geldi. İşte, o açıklama...

Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, kanserle mücadele eden üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın, yapılan multidisipliner klinik değerlendirmeler neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitesine alınma gerekliliği oluştuğunu, hastanın tedavisinin ilgili tüm branşların yakın takibi ile devam ettiğini bildirdi.

Yiğitbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül Cuma günü hastanelerine başvurduğunu anımsatarak, hastanın son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06’da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DÖRDÜNCÜ KEZ KANSERE YAKALANDI

Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakında mücadele ediyor.

Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını sosyal medyadan şu sözlerle paylaşmıştı; "Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4'te yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!"

SOL BACAĞINI KAYBETTİ

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için dualarla ve iyi dilekleriyle destek veriyor.

Rize’nin Gülbahar Mahallesi’nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı.

Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

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