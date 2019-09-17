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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Neslican Tay'ın sağlık durumu hakkında açıklama

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Neslican Tay'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni olan 20 yaşındaki Neslican Tay'ın hastalığı yeniden nüksetti. Rize'de yaşayan ve sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığı ile mücadele eden Neslican Tay'ın son durumuna ilişkin detaylar, genç kızı sosyal medyadan tanıyan kişilerce merak ediliyor. Konuya ilişkin son açıklama Neslican Tay'ın tedavisinin devam ettiği hastanenin yetkilisinden geldi. İşte, Neslican Tay'ın sağlık durumu hakkında detaylar...

Türkiye'nin kanserle mücadelesiyle tanıdığı ve daha önce üç kez kanseri yenen ancak yeniden yoğun bakımda tedavisi devam eden Neslican Tay için, tedaviye alındığı hastaneden açıklama geldi. Açıklamada Neslican'ın tedavi sürecine yakından izlenerek devam edildiği ifade edildi.

Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, kanserle mücadele eden üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın, yapılan multidisipliner klinik değerlendirmeler neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitesine alınma gerekliliği oluştuğunu, hastanın tedavisinin ilgili tüm branşların yakın takibi ile devam ettiğini bildirdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yiğitbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül Cuma günü hastanelerine başvurduğunu anımsatarak, hastanın son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06’da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Neslican Tay, sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor.

 

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