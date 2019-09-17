Neslican Tay'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni olan 20 yaşındaki Neslican Tay'ın hastalığı yeniden nüksetti. Rize'de yaşayan ve sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığı ile mücadele eden Neslican Tay'ın son durumuna ilişkin detaylar, genç kızı sosyal medyadan tanıyan kişilerce merak ediliyor. Konuya ilişkin son açıklama Neslican Tay'ın tedavisinin devam ettiği hastanenin yetkilisinden geldi. İşte, Neslican Tay'ın sağlık durumu hakkında detaylar...
Türkiye'nin kanserle mücadelesiyle tanıdığı ve daha önce üç kez kanseri yenen ancak yeniden yoğun bakımda tedavisi devam eden Neslican Tay için, tedaviye alındığı hastaneden açıklama geldi. Açıklamada Neslican'ın tedavi sürecine yakından izlenerek devam edildiği ifade edildi.
Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, kanserle mücadele eden üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın, yapılan multidisipliner klinik değerlendirmeler neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitesine alınma gerekliliği oluştuğunu, hastanın tedavisinin ilgili tüm branşların yakın takibi ile devam ettiğini bildirdi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Yiğitbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül Cuma günü hastanelerine başvurduğunu anımsatarak, hastanın son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06’da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Neslican Tay, sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor.
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