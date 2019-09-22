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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman?

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Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman?

Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay, 20 Eylül Cuma akşamı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Neslican'ın sevenleri ve sosyal medyadan takipçileri, genç kızın cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman?

Neslican Tay’ın cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Neslican Tay, dördüncü kez hastalığının nüksetmesinin ardından yoğun bakımda tedaviye alınmış ve tedavisi devam ederken, hastalığa yenik düşmüştü. İşte, Neslican Tay'ın cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar...

Neslican Tay’ın cenazesi 21 Eylül Pazar günü memleketi Rize’nin Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

"NESLİCAN KIPIR KIPIR BİR KIZDI"

RİZE’de, sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay’ın (21), hayatını kaybetmesi Türkiye’yi olduğu gibi hemşehrileri ve komşularını derinden etkiledi. Komşuları, hayat dolu bir kız olan Neslican’ın ölümüne çok üzüldüklerini söyledi.

Rizenin Gülbahar Mahallesinde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyonu aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 

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