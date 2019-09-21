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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Neslican Tay kimdir ve nereli? Kansere yenik düştü!

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Neslican Tay kimdir ve nereli? Kansere yenik düştü!

Neslican Tay, bir süredir verdiği yaşam mücadelesini, dün akşam yoğun bakımda tutulduğu hastanede kaybetti. Güzelliğiyle büyülediği kadar zekasıyla da ön plana çıkan Neslican Tay, fen lisesinden mezun olmuştu. Üniversite sınavı evresinde yakalandığı kanser hastalığı, onu hiçbir zaman yıldırmadı ve yaşam enerjisini yitirmesine engel olamadı. Peki, Neslican Tay kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, genç kızın hayatına dair bazı bilgiler

Hayata bakış açısıyla pozitifliğini koruyan Neslican Tay, bacağını kaybetmesine rağmen hayatının bu eksende devam etmesine izin vermedi. Hayata tutunan Neslican Tay, 20 Eylül gecesine kadar savaştı ve kansere karşı mücadele verdi. Ancak amansız hastalık genç kızın peşini bırakmadı ve Neslican hayatının baharında yaşama gözlerini yumdu. Peki, Neslican Tay kimdir ve kaç yaşında? İşte, hayatına dair kısa bir kesit;

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Neslican Tay, üniversite yıllarına kadar Rize'de yaşamını sürdürmüştür. Babası Manisalı, annesi Rizeli olan Neslican Tay, Rize'de ilk ve ortaokul eğitimini tamamlamış ve Fen Lisesinden mezun olmuştur. 

Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrenen Neslican Tay, tedavi sürecine başlaması dolayısıyla eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve  Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almaya başladı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.

Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, 20 Eylül Cuma gecesi hayata gözlerini yumdu.

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