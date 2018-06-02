Nesli tükenmekte olan yılan Kahramanmaraş'ta bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15’inci Malatya Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Kahramanmaraş’ın karasal ve iç su ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik izleme projesi' kapsamında kırsal kesimlerde çalışma yaptı.

Biyolog Özlem Gülnar ve Sürüngen Uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Yalçınkaya, arazide görünüş itibariyle farklı bir yılan görünce incelemeye aldı. Canlıyı detaylı şekilde inceleyen uzmanlar yılanın, endemik ve nesli tükenmekte olan, beyaz bantlı dağ engereğini (Montivipera albizona) olduğunu tespit etti.

Nesli tükenmekte olan dağ engereği cinsi yılanın, Türkiye’de sadece Kahramanmaraş ve Sivas bölgesinde yaşadığı da belirtildi.

'DÜNYADA SADECE TÜRKİYE'DE VAR'

Engerek hakkında bilgiler veren Dr. Deniz Yalçınkaya, "Tespit edilen yılan, dünyada sadece Türkiye'de var, ülkemize endemik bir tür. Kırsalda çok nadir görülen bir türdür ve koruma altındadır. IUCN tarafından da koruma altına alınmış bir türdür. Maraş, Sivas, Hatay, Erzincan ve Tunceli'de de kayıtları var. Kahramanmaraş'ta ilk defa 2006'da görülmüştü. 2015'te başka bir çalışma yürütürken de ben ikinci kez görüntülemiştim."