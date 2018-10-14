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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
14.10.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Nesli tükenme tehlikesinde... Şanlıurfa'da bulundu

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Nesli tükenme tehlikesinde... Şanlıurfa'da bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte 60 kilometre mesafedeki Kayalı kırsal Mahallesi'nde çöl varanının kümese girdiğini gören vatandaşlar, zarar görmemeleri için tavukları buradan çıkardı. 
Vatandaşlar, daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki "dev kertenkele"yi yakalayarak, köyün dışındaki doğal yaşam alanına saldı. 

Köylülerden Ahmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman bu tür hayvanları gördüklerini nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar gelmemesine çalıştıklarını söyledi. 

Türkiye'nin en büyük sürüngeni 

Sayıları gün geçtikçe azalan, nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl varanları Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak çevresinde görülüyor.

Türkiye'de yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı, bilinenin aksine zehirsiz bir tür. Çöl varanları, diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. İklim şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görülebilen çöl varanlarının öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanıyor. 

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