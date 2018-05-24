Nesli tÃ¼keniyor, nadiren gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... MuÅŸ'ta bulundu

Berce Alparslan TarÄ±m Ä°ÅŸletmesinde yaralÄ± halde bulunan toy kuÅŸu, DoÄŸa Koruma ve Milli Parkalar MuÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipler tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.



KuÅŸu yaralÄ± vaziyette bulduÄŸunu ifade eden Berce Alparslan TarÄ±m Ä°ÅŸletmesi personeli Recep Mergen, "Burada 64 bin dekar arazimiz var. Bu arazilerde telli turna ve toy kuÅŸlarÄ± koruma altÄ±nda bulunmaktadÄ±r. BugÃ¼n arazimizde yaralÄ± halde bir toy kuÅŸu bulduk. ArdÄ±ndan DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerini aradÄ±k. Onlarda gelip kuÅŸu alÄ±p gÃ¶tÃ¼recekler. Koruma altÄ±nda bulunan kuÅŸumuza gerekli besin maddelerini verdik" dedi.



YaralÄ± toy kuÅŸunu teslim alan DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Memuru Mithat Tetik de, "Berce Alparslan TarÄ±m Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yaralÄ± olan bir toy kuÅŸu iÃ§in bizi aradÄ±lar. Bizde gelip teslim tesellÃ¼mle yaralÄ± olan kuÅŸu teslim aldÄ±k, Van'a gÃ¶ndereceÄŸiz. Tedavisi bittikten sonra doÄŸaya salacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.



Telli Turna Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± KasÄ±m AvcÄ± ise, bugÃ¼n arazide yaralÄ± olarak bulunan toy kuÅŸu iÃ§in burada olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "BugÃ¼n arazide bulunan yaralÄ± toy kuÅŸu hakkÄ±nda tarafÄ±mÄ±za bilgi gelmesi Ã¼zerine DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile istiÅŸare ettik. KuÅŸun rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda veteriner ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz. KÄ±sa bir tedavisi varsa eÄŸer kuÅŸu bakÄ±mdan sonra doÄŸaya geri bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Erkek bir toy kuÅŸu ve yaklaÅŸÄ±k 3-4 yaÅŸlarÄ±nda. Toplum algÄ±sÄ±nÄ±n kuvvetlenmesinden dolayÄ± toy kuÅŸu sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmektedir" diye konuÅŸtu.