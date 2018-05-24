Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Nesli tükeniyor, nadiren görülüyor... MuÅŸ'ta bulundu

    Nesli tÃ¼keniyor, nadiren gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... MuÅŸ'ta bulundu

    Ä°HAÂ
    24.05.2018 - 20:49 | Son GÃ¼ncelleme:

    MuÅŸ'ta yaralÄ± olarak bulunan, dÃ¼nyanÄ±n uÃ§abilen en aÄŸÄ±r kuÅŸ tÃ¼rlerinden olan ve TÃ¼rkiye'de nadiren gÃ¶rÃ¼len, nesli tÃ¼kenmekte olan toy kuÅŸu koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Berce Alparslan TarÄ±m Ä°ÅŸletmesinde yaralÄ± halde bulunan toy kuÅŸu, DoÄŸa Koruma ve Milli Parkalar MuÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipler tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.

    KuÅŸu yaralÄ± vaziyette bulduÄŸunu ifade eden Berce Alparslan TarÄ±m Ä°ÅŸletmesi personeli Recep Mergen, "Burada 64 bin dekar arazimiz var. Bu arazilerde telli turna ve toy kuÅŸlarÄ± koruma altÄ±nda bulunmaktadÄ±r. BugÃ¼n arazimizde yaralÄ± halde bir toy kuÅŸu bulduk. ArdÄ±ndan DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerini aradÄ±k. Onlarda gelip kuÅŸu alÄ±p gÃ¶tÃ¼recekler. Koruma altÄ±nda bulunan kuÅŸumuza gerekli besin maddelerini verdik" dedi.

    YaralÄ± toy kuÅŸunu teslim alan DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Memuru Mithat Tetik de, "Berce Alparslan TarÄ±m Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yaralÄ± olan bir toy kuÅŸu iÃ§in bizi aradÄ±lar. Bizde gelip teslim tesellÃ¼mle yaralÄ± olan kuÅŸu teslim aldÄ±k, Van'a gÃ¶ndereceÄŸiz. Tedavisi bittikten sonra doÄŸaya salacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

    Telli Turna Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± KasÄ±m AvcÄ± ise, bugÃ¼n arazide yaralÄ± olarak bulunan toy kuÅŸu iÃ§in burada olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "BugÃ¼n arazide bulunan yaralÄ± toy kuÅŸu hakkÄ±nda tarafÄ±mÄ±za bilgi gelmesi Ã¼zerine DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile istiÅŸare ettik. KuÅŸun rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda veteriner ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz. KÄ±sa bir tedavisi varsa eÄŸer kuÅŸu bakÄ±mdan sonra doÄŸaya geri bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Erkek bir toy kuÅŸu ve yaklaÅŸÄ±k 3-4 yaÅŸlarÄ±nda. Toplum algÄ±sÄ±nÄ±n kuvvetlenmesinden dolayÄ± toy kuÅŸu sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmektedir" diye konuÅŸtu.

    Etiketler: doÄŸal hayat , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri