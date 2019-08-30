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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.08.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

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Nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesinde olması nedeniye koruma altına alınan Türk tazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce karnından bıçaklandı. Sığındığı caminin imamı tarafından Canlı Hayatı İyileştirme Derneği’ne (CAHİDE) teslim edilen tazı, ameliyat edilecek.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanan tazı, sabah saatlerinde bir caminin avlusuna sığındı. Yaralı hayvanı fark eden imam, CAHİDE’ye arayarak, bilgi verdi.

Camiye gelen dernek yetkilileri, tazıyı havyan ambulansıyla kendilerine ait kliniğe götürdü.

Veteriner Gizem Yıldırım’ın kontrol ettiği tazı tedaviye alındı. Yıldırım, gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, "Tazının vücudunda kesik yarası var. Bıçak ya da jiletle kesilmiş. Yarasını temizledik ve diktik. İç organları hasar görmüş durumda. Ayrıca vücut ısısı enfeksiyona bağlı olarak biraz yüksek. Bundan sonra antibiyotik tedavisi uygulayarak hayata tutunmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

’KORUMA ALTINDA OLAN BİR TÜR’

Tazının nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Türk tazısı olduğunu ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş de "Tazıyı bıçaklanmış şekilde bulduk. Hayvan kaçarak, camiye sığınmış. Cami imamı tazıya sahip çıkarak, bize haber verdi. Biz de alıp tedavisi için veterinere getirdik. Bu Türk Tazı’sının nesli tükenmek üzere, bu nedenle de koruma altında" dedi. Yaralı tazının ameliyat edileceği öğrenildi.

KANUNİ AVDA KULLANIYORDU

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın avlarında kullandığı, Osmanlı minyatürlerine konu olan soyu tükenme tehlikesi altındaki Türk tazıları, Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonunun (KIF) girişimleriyle koruma altına alınmıştı.

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