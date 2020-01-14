Neriman İsminin Anlamı Nedir? Neriman Ne Demek

Neriman ismi, cesur, yiğit, pehlivan anlamlarına gelmektedir. Güçlü ve iradeli olan kadın anlamında kız çocuklarına verilen isimdir. Neriman isminin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde de yiğit, pehlivan, cesur olarak yer almaktadır.

Neriman Ne Demek?

Neriman, güçlü ve yiğit olan, cesur insansan, pehlivan anlamlarına gelmektedir. Genellikle isim olarak kullanılan Neriman hem kelime olarak hem de isim olarak cesur, yiğit anlamlarına gelmektedir. Farsça kökenli olan isimler arasında yer almaktadır.

Neriman İsminin Karakter Özellikleri

Lider ruhlu bir yapıya sahiptir. Olayları organize ederek, insanları yönlendirme konusunda oldukça başarılıdır. Sağduyulu ve 6. hissi kuvvetli olması yeteneklerini kullanmasında etkili olmaktadır. Zeki ve zekasını en iyi şekilde kullanma becerisi gelişmiştir. Bu özelliği ile eline aldığı işi başarı ile sonuçlandırmaktadır.

Duysal ve kırılgan olması da diğer bir özelliğidir. Karar verme konusunda zaman zaman zorluk çekmektedir. Ancak sonunda doğru karar alması kaçınılmaz olmaktadır. Olayları ve çevresini çok kolay algılamakta ve analiz etmektedir. Güçlü özelliklerini ön plana çıkarma konusunda başarılıdır. Bu başarısı liderlik özelliği ile daha güçlü ve kendinden emin bir görüntü oluşturmasını sağlamaktadır.