‘Nereye gidiyorsun fidanım’
Suriye’nin Azez bölgesinde YPG’li teröristlerce şehit edilen Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Kezban Özdemir, “Oğlum, yavrum, Celaleddinim nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun fidanım?” diye gözyaşı döktü.
ŞEHİT Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için ilk olarak dün sabah Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutan Vekili ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu.
Törenin ardından şehit Özdemir’in cenazesi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Ankara’ya gönderildi. Şehit komutan için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törende yoğun güvenlik önlemi alındı. Şehidin annesi Kezban Özdemir törene sedyeyle katıldı. Sağlık görevlileri eşliğinde taziyeleri kabul eden şehit eşi Hande Özdemir de güçlükle ayakta durdu. Şehit haberini alınca rahatsızlanan babası Yaşar Özdemir hastanede tedavi altına alınırken, şehidin 2 yaşındaki kızı Eylül de törene getirilmedi.
PROTOKOL TÖRENDEYDİ
- TÖREN, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki saldırıdan sonra katıldığı ilk şehit cenazesi oldu. Herhangi bir gerilimin yaşanmadığı törende, yakın korumalar geçişleri sorunsuz gerçekleştirmek için büyük çaba gösterdi. Ankara Emniyeti cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Tören öncesi cami avlusunda ve çevresinde şüpheli görülen 35 kişi önlem amaçlı gözaltına alındı. Polisin cenazeyle ilgisi olmadığını düşündüğü kişiler Emniyet’te genel bilgi taramasından geçirildi. - Mert Gökhan KOÇ/ANKARA
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile parti yöneticileri, milletvekilleri, çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in cenazesi, namazdan sonra top arabasına konularak Cebeci Askeri Mezarlığı’na götürüldü, dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.
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