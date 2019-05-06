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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Nereye gidiyorsun fidanım’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
‘Nereye gidiyorsun fidanım’

Suriye’nin Azez bölgesinde YPG’li teröristlerce şehit edilen Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Kezban Özdemir, “Oğlum, yavrum, Celaleddinim nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun fidanım?” diye gözyaşı döktü.

ŞEHİT Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için ilk olarak dün sabah Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutan Vekili ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu.

‘Nereye gidiyorsun fidanım’

Törenin ardından şehit Özdemir’in cenazesi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Ankara’ya gönderildi. Şehit komutan için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törende yoğun güvenlik önlemi alındı. Şehidin annesi Kezban Özdemir törene sedyeyle katıldı. Sağlık görevlileri eşliğinde taziyeleri kabul eden şehit eşi Hande Özdemir de güçlükle ayakta durdu. Şehit haberini alınca rahatsızlanan babası Yaşar Özdemir hastanede tedavi altına alınırken, şehidin 2 yaşındaki kızı Eylül de törene getirilmedi.

PROTOKOL TÖRENDEYDİ

‘Nereye gidiyorsun fidanım’

- TÖREN, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki saldırıdan sonra katıldığı ilk şehit cenazesi oldu. Herhangi bir gerilimin yaşanmadığı törende, yakın korumalar geçişleri sorunsuz gerçekleştirmek için büyük çaba gösterdi. Ankara Emniyeti cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Tören öncesi cami avlusunda ve çevresinde şüpheli görülen 35 kişi önlem amaçlı gözaltına alındı. Polisin cenazeyle ilgisi olmadığını düşündüğü kişiler Emniyet’te genel bilgi taramasından geçirildi. - Mert Gökhan KOÇ/ANKARA

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile parti yöneticileri, milletvekilleri, çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in cenazesi, namazdan sonra top arabasına konularak Cebeci Askeri Mezarlığı’na götürüldü, dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi. 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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