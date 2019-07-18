Nerelere yağmur yağacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte, il il güncel hava durumu raporu.

11 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak bekleniyor. Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkenin batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 17°C, 30°C

Az bulutlu

BURSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 30°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 34°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın batısı ve Eskişehir'in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİVAS 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık