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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.02.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Nerelerde deprem oldu? İşte son depremler listesi

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Nerelerde deprem oldu? İşte son depremler listesi

Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. İşte, ülkemizde yaşanan son depremlerin listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son iki günün en şiddetli depremleri Ege’de yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Pazar günü saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

16 Şubat Cumartesi günü ise merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin ardından 20.56, 21.01 ve 21.04'te sırasıyla 1.7, 2.7 ve 2.7'lik 3 tane artçı sarsıntı kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre iller de hissedildi ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer     
2019.02.17 06:34:50  35.7408   25.9218        5.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                          
2019.02.17 05:56:01  38.7770   38.1420        7.4      -.-  1.1  -.-   YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)               
2019.02.17 05:53:46  39.0178   26.0937        2.6      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                      
2019.02.17 05:31:43  39.5988   23.2335        7.5      -.-  3.9  -.-   YUNANISTAN                                      
2019.02.17 05:22:30  36.9285   27.6465       10.3      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                       
2019.02.17 04:58:08  38.5020   43.1315        3.8      -.-  2.4  -.-   VAN GOLU                                       
2019.02.17 04:55:51  39.9990   41.8090        6.9      -.-  1.6  -.-   ESENDERE-PASINLER (ERZURUM)                    
2019.02.17 03:24:02  35.0248   34.4385       52.3      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                         
2019.02.17 03:12:12  37.0630   26.7522        8.6      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                        
2019.02.17 02:49:37  39.6157   26.4270        5.4      -.-  2.1  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                           
2019.02.17 02:49:02  38.2992   38.7673       21.9      -.-  1.5  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                   
2019.02.17 02:05:19  38.3442   31.7550        5.2      -.-  1.8  -.-   BOGAZKENT-ILGIN (KONYA)                          
2019.02.17 02:01:46  38.8470   25.6623        7.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                       
2019.02.17 01:57:50  34.9658   26.4058       12.8      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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