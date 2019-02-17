Nerelerde deprem oldu? İşte son depremler listesi
Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. İşte, ülkemizde yaşanan son depremlerin listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son iki günün en şiddetli depremleri Ege’de yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Pazar günü saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
16 Şubat Cumartesi günü ise merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin ardından 20.56, 21.01 ve 21.04'te sırasıyla 1.7, 2.7 ve 2.7'lik 3 tane artçı sarsıntı kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre iller de hissedildi ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|2019.02.17 06:34:50 35.7408 25.9218 5.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
|2019.02.17 05:56:01 38.7770 38.1420 7.4 -.- 1.1 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.02.17 05:53:46 39.0178 26.0937 2.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.02.17 05:31:43 39.5988 23.2335 7.5 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN
|2019.02.17 05:22:30 36.9285 27.6465 10.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.02.17 04:58:08 38.5020 43.1315 3.8 -.- 2.4 -.- VAN GOLU
|2019.02.17 04:55:51 39.9990 41.8090 6.9 -.- 1.6 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM)
|2019.02.17 03:24:02 35.0248 34.4385 52.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
|2019.02.17 03:12:12 37.0630 26.7522 8.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|2019.02.17 02:49:37 39.6157 26.4270 5.4 -.- 2.1 -.- AYVACIK (CANAKKALE)
|2019.02.17 02:49:02 38.2992 38.7673 21.9 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|2019.02.17 02:05:19 38.3442 31.7550 5.2 -.- 1.8 -.- BOGAZKENT-ILGIN (KONYA)
|2019.02.17 02:01:46 38.8470 25.6623 7.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
|2019.02.17 01:57:50 34.9658 26.4058 12.8 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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