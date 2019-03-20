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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.03.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler

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Nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler

Deprem haberleri günün en çok konuşulan konusu oldu. Deprem Ege Bölgesi ile Güney Marmara'daki illerde hissedildi. Depremin ardından bölgede 4,2, 4,5 ve 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üssünde olan depremler, çevre illerde de hissediliyor. Günün en şiddetli deprem haberi Denizli’den geldi. İzmir'de ve Antalya'da da hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. İşte, Türkiye’deki son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı.İzmir, Antalya ve Denizli’nin ilçelerinde de yoğun bir şekilde hissedildi. Can kaybının olmadığı depremin binalarda hasara neden olabileceği öngörülüyor.. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2019.03.20 09:34:25  37.4425   29.4400        5.0      -.-  5.6  5.7   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                    
2019.03.20 09:03:31  37.0318   28.3475        0.0      -.-  1.4  -.-   AKCAPINAR-ULA (MUGLA)                       
2019.03.20 08:20:21  37.4452   29.4638        3.9      -.-  1.7  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)              
2019.03.20 08:08:03  39.7245   25.5938       10.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                    
2019.03.20 07:39:29  40.8297   35.3590        6.3      -.-  2.5  -.-   HAN-MERZIFON (AMASYA)           
2019.03.20 07:37:09  37.4988   29.4622        8.3      -.-  1.4  -.-   SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.20 05:48:23  37.4705   29.4453        7.0      -.-  2.1  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                    
2019.03.20 05:30:55  36.4320   28.7142        2.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                      
2019.03.20 05:22:17  37.4568   29.4713        7.9      -.-  1.5  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                       
2019.03.20 05:04:05  37.4220   29.4558       10.4      -.-  2.3  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                  
2019.03.20 04:41:48  37.4322   29.4688        7.1      -.-  3.6  3.6   YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI)          (2019.03.20 04:41:48)
2019.03.20 04:04:24  39.7037   25.6002       11.7      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                    
2019.03.20 03:20:16  39.7260   25.5587        4.6      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        
2019.03.20 02:57:48  39.7262   25.5777        5.8      -.-  3.2  3.2   EGE DENIZI                                    
2019.03.20 01:27:32  37.0210   30.4557       82.9      -.-  2.4  -.-   BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)             

SON DEPREMLER LİSTESİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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