Nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler
Deprem haberleri günün en çok konuşulan konusu oldu. Deprem Ege Bölgesi ile Güney Marmara'daki illerde hissedildi. Depremin ardından bölgede 4,2, 4,5 ve 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üssünde olan depremler, çevre illerde de hissediliyor. Günün en şiddetli deprem haberi Denizli’den geldi. İzmir'de ve Antalya'da da hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. İşte, Türkiye’deki son depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı.İzmir, Antalya ve Denizli’nin ilçelerinde de yoğun bir şekilde hissedildi. Can kaybının olmadığı depremin binalarda hasara neden olabileceği öngörülüyor.. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|2019.03.20 09:34:25 37.4425 29.4400 5.0 -.- 5.6 5.7 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.20 09:03:31 37.0318 28.3475 0.0 -.- 1.4 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
|2019.03.20 08:20:21 37.4452 29.4638 3.9 -.- 1.7 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.20 08:08:03 39.7245 25.5938 10.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
|2019.03.20 07:39:29 40.8297 35.3590 6.3 -.- 2.5 -.- HAN-MERZIFON (AMASYA)
|2019.03.20 07:37:09 37.4988 29.4622 8.3 -.- 1.4 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.20 05:48:23 37.4705 29.4453 7.0 -.- 2.1 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.20 05:30:55 36.4320 28.7142 2.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
|2019.03.20 05:22:17 37.4568 29.4713 7.9 -.- 1.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.20 05:04:05 37.4220 29.4558 10.4 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.20 04:41:48 37.4322 29.4688 7.1 -.- 3.6 3.6 YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) (2019.03.20 04:41:48)
|2019.03.20 04:04:24 39.7037 25.6002 11.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
|2019.03.20 03:20:16 39.7260 25.5587 4.6 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI
|2019.03.20 02:57:48 39.7262 25.5777 5.8 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI
|2019.03.20 01:27:32 37.0210 30.4557 82.9 -.- 2.4 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)
SON DEPREMLER LİSTESİ
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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