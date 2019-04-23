Nerelerde deprem oldu? İşte son depremler (23 Nisan)
Deprem haberi bu kez Ege’den geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem haberi ardından son depremler de bir kez daha gündem konusu oldu. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremler listesi
Türkiye’nin son günlerde ana gündem konularından biri de depremler oldu. Merkez üsleri değişen depremlerin şiddeti diğer ilçelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Günün en şiddetli deprem haberi Ege Bölgesi’nde yer alan Muğla’dan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da merkez üssü Ula olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. İşte, 23 Nisan tarihli depremler
|2019.04.23 06:48:09 37.1605 28.7357 7.3 -.- 2.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
|2019.04.23 06:19:21 38.7395 38.1633 8.0 -.- 1.8 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.04.23 05:12:59 38.4420 39.2443 6.7 -.- 3.4 3.5 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|2019.04.23 04:16:26 36.0167 29.6348 5.5 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|2019.04.23 04:15:10 35.9465 29.6935 5.0 -.- 2.2 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|2019.04.23 03:01:23 36.9525 28.9700 5.0 -.- 2.2 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|2019.04.23 02:52:05 37.1723 28.6772 5.0 -.- 3.1 3.2 TURGUT-ULA (MUGLA)
|2019.04.23 02:32:39 40.4905 42.3100 20.2 -.- 1.9 -.- CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)
|2019.04.23 02:11:05 37.0162 27.6655 9.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.04.23 02:10:14 40.2057 27.0277 10.8 -.- 1.7 -.- GURCESME-BIGA (CANAKKALE)
|2019.04.23 01:08:31 38.3618 39.0885 5.0 -.- 2.6 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
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