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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Nerelerde deprem oldu? İşte son depremler (23 Nisan)

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Nerelerde deprem oldu? İşte son depremler (23 Nisan)

Deprem haberi bu kez Ege’den geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem haberi ardından son depremler de bir kez daha gündem konusu oldu. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremler listesi

Türkiye’nin son günlerde ana gündem konularından biri de depremler oldu. Merkez üsleri değişen depremlerin şiddeti diğer ilçelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Günün en şiddetli deprem haberi Ege Bölgesi’nde yer alan Muğla’dan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da merkez üssü Ula olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. İşte, 23 Nisan tarihli depremler

2019.04.23 06:48:09  37.1605   28.7357        7.3      -.-  2.1  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                         
2019.04.23 06:19:21  38.7395   38.1633        8.0      -.-  1.8  -.-   KISLA-ARGUVAN (MALATYA)                        
2019.04.23 05:12:59  38.4420   39.2443        6.7      -.-  3.4  3.5   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                       
2019.04.23 04:16:26  36.0167   29.6348        5.5      -.-  2.0  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               
2019.04.23 04:15:10  35.9465   29.6935        5.0      -.-  2.2  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                
2019.04.23 03:01:23  36.9525   28.9700        5.0      -.-  2.2  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                       
2019.04.23 02:52:05  37.1723   28.6772        5.0      -.-  3.1  3.2   TURGUT-ULA (MUGLA)                              
2019.04.23 02:32:39  40.4905   42.3100       20.2      -.-  1.9  -.-   CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)                     
2019.04.23 02:11:05  37.0162   27.6655        9.1      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2019.04.23 02:10:14  40.2057   27.0277       10.8      -.-  1.7  -.-   GURCESME-BIGA (CANAKKALE)                      
2019.04.23 01:08:31  38.3618   39.0885        5.0      -.-  2.6  -.-   KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        
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