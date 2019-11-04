Nerelerde deprem oldu? İşte, 4 Kasım tarihli son depremler listesi
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen artçı depremler ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü, saati ve şiddeti gibi bilgileri internet üzerinden araştırıyor. Peki, nerelerde deprem oldu? İşte, 4 Kasım tarihli son depremler listesi.
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. 3 Kasım 2019 tarihinde Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, yeni gün ise deprem haberleriyle devam ediyor. 4 Kasım'ın ilk dakikalarında ilk deprem haberi Akdeniz'de oldu. İşte, son depremler listesi...
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.11.04 03:33:40 37.6348 29.3758 8.5 -.- 2.7 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)
|2019.11.04 00:56:53 39.1195 29.0470 10.0 -.- 2.4 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.11.04 00:54:14 39.1112 29.0322 12.1 -.- 1.7 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.11.04 00:44:26 38.2177 29.7595 6.9 -.- 2.1 -.- SAVRAN-CIVRIL (DENIZLI)
|2019.11.04 00:35:13 40.4570 26.1612 7.1 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|2019.11.04 00:13:33 37.8688 29.6008 6.5 -.- 3.0 3.2 TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
|2019.11.04 00:01:12 36.4672 28.6983 3.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
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