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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Nerelerde deprem oldu? İşte 29 Nisan tarihli son depremler

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Nerelerde deprem oldu? İşte 29 Nisan tarihli son depremler

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden geldi. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte son depremler

Marmaris'te yaşanan 4.8'lik deprem korkuttu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Saat 08.00’de ise yine Akdeniz’de, Marmaris’in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir diğer deprem haberi ise Malatya’dan geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerin yaşandığı iller ve depremin şiddetini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. 

2019.04.29 08:38:58  40.2240   25.1220       25.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       
2019.04.29 08:25:16  38.7860   38.1162        3.6      -.-  2.9  -.-   KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)                      
2019.04.29 08:13:47  35.2865   27.7678        2.0      -.-  2.6  2.6   AKDENIZ                                        
2019.04.29 08:00:30  35.3960   27.7638        8.9      -.-  3.3  3.3   AKDENIZ                                          
2019.04.29 07:53:49  35.3318   27.7972       11.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                       
2019.04.29 07:43:15  35.3002   27.6897       20.2      -.-  5.0  4.9   AKDENIZ                                           REVIZE02   (2019.04.29 07:43:15)
2019.04.29 07:12:06  40.8458   28.1445       13.0      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                 
2019.04.29 06:49:01  38.7317   38.1653        5.0      -.-  1.9  -.-   KISLA-ARGUVAN (MALATYA)                          
2019.04.29 06:26:04  36.5253   28.7372        8.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                         
2019.04.29 06:20:09  40.8397   28.1465       11.9      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                               
2019.04.29 05:27:16  35.7373   27.1543        5.0      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                      
2019.04.29 05:06:29  36.5268   28.7365        5.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                   
2019.04.29 05:03:50  36.1672   28.3825       63.6      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           
2019.04.29 04:41:19  40.4837   29.6978        9.1      -.-  1.9  -.-   INIKLI-IZNIK (BURSA)              
2019.04.29 04:13:46  36.4662   28.7467        7.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                      
2019.04.29 01:01:09  39.0112   26.0787        6.2      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)              
2019.04.29 00:31:46  38.4483   42.8655        7.1      -.-  2.1  -.-   INKOY-GEVAS (VAN)                            
2019.04.29 00:27:01  38.6853   38.0967        3.3      -.-  1.9  -.-   AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)                     
2019.04.29 00:21:06  39.6655   27.9022        1.6      -.-  1.8  -.-   UCPINAR-(BALIKESIR)                     
2019.04.29 00:05:49  37.1572   28.7465        7.1      -.-  1.9  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                          
2019.04.29 00:03:42  36.1895   28.4473        6.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                             
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