Nerelerde deprem oldu? İşte 29 Nisan tarihli son depremler
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden geldi. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte son depremler
Marmaris'te yaşanan 4.8'lik deprem korkuttu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Saat 08.00’de ise yine Akdeniz’de, Marmaris’in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir diğer deprem haberi ise Malatya’dan geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerin yaşandığı iller ve depremin şiddetini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor.
|2019.04.29 08:38:58 40.2240 25.1220 25.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
|2019.04.29 08:25:16 38.7860 38.1162 3.6 -.- 2.9 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
|2019.04.29 08:13:47 35.2865 27.7678 2.0 -.- 2.6 2.6 AKDENIZ
|2019.04.29 08:00:30 35.3960 27.7638 8.9 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ
|2019.04.29 07:53:49 35.3318 27.7972 11.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
|2019.04.29 07:43:15 35.3002 27.6897 20.2 -.- 5.0 4.9 AKDENIZ REVIZE02 (2019.04.29 07:43:15)
|2019.04.29 07:12:06 40.8458 28.1445 13.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
|2019.04.29 06:49:01 38.7317 38.1653 5.0 -.- 1.9 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.04.29 06:26:04 36.5253 28.7372 8.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2019.04.29 06:20:09 40.8397 28.1465 11.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
|2019.04.29 05:27:16 35.7373 27.1543 5.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ
|2019.04.29 05:06:29 36.5268 28.7365 5.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
|2019.04.29 05:03:50 36.1672 28.3825 63.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
|2019.04.29 04:41:19 40.4837 29.6978 9.1 -.- 1.9 -.- INIKLI-IZNIK (BURSA)
|2019.04.29 04:13:46 36.4662 28.7467 7.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2019.04.29 01:01:09 39.0112 26.0787 6.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.04.29 00:31:46 38.4483 42.8655 7.1 -.- 2.1 -.- INKOY-GEVAS (VAN)
|2019.04.29 00:27:01 38.6853 38.0967 3.3 -.- 1.9 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
|2019.04.29 00:21:06 39.6655 27.9022 1.6 -.- 1.8 -.- UCPINAR-(BALIKESIR)
|2019.04.29 00:05:49 37.1572 28.7465 7.1 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
|2019.04.29 00:03:42 36.1895 28.4473 6.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle