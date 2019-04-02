Nerelerde deprem oldu? İşte 2 Nisan tarihli son depremler
Türkiye’nin farklı şehirleri son günlerde depremler haberleriyle gündeme geliyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, çevre illerde de hissediliyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 2 Nisan tarihli son depremler listesi
Son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Her iki kurumun resmi sayfasında da depremin büyüklüğü, yaşandığı il ve gerçekleştiği saat bilgisine yer veriliyor. Peki, son depremler listesine göre bugün nerelerde deprem oldu? İşte, son depremlerin listesi...
|Büyüklük
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.04.02 05:54:18 37.4525 29.4270 5.0 -.- 1.4 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.02 05:30:26 37.3118 38.6970 5.0 -.- 1.6 -.- KIRKPINAR-(SANLIURFA)
|2019.04.02 05:30:19 37.4617 29.3113 7.5 -.- 1.2 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.02 05:24:44 37.4533 29.3320 5.7 -.- 1.9 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.02 05:09:20 37.4902 29.3662 9.4 -.- 0.9 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.02 05:03:38 37.5007 29.3682 4.8 -.- 1.3 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.02 04:42:34 38.6175 40.1300 5.4 -.- 1.6 -.- GUNKONDU-GENC (BINGOL)
|2019.04.02 02:40:03 40.8518 28.4710 5.2 -.- 2.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) l
|2019.04.02 02:25:04 37.5128 29.3715 4.8 -.- 2.2 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.02 02:08:46 37.4735 29.3805 5.4 -.- 1.6 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.02 01:57:30 37.4147 29.4565 7.6 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.02 01:26:43 38.8357 43.5748 7.6 -.- 2.0 -.- AKCIFT-(VAN)
|2019.04.02 01:17:36 37.4008 29.4515 7.2 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
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