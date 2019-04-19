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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Nerelerde deprem oldu? İşte 19 Nisan tarihli son depremler

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Nerelerde deprem oldu? İşte 19 Nisan tarihli son depremler

İstanbul’da büyüklü- küçüklü artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 19 Nisan tarihli deprem haberleri…

Son günlerde özellikle Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden sıklıkla sarsıntılar yaşanıyor. Şiddetleri değişen depremler, vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, yaşanan son depremlerin şiddeti ve hissedildiği yerler…

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                          
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------  
2019.04.19 07:34:51  40.7218   30.6078        8.2      -.-  1.9  -.-   TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)                          İlksel
2019.04.19 06:44:13  38.7733   38.1012        4.0      -.-  2.1  -.-   KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel
2019.04.19 05:46:59  40.0682   38.7063        3.0      -.-  2.8  -.-   KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS)                          İlksel
2019.04.19 04:24:57  40.1352   31.7118        5.0      -.-  1.9  -.-   CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)                        İlksel
2019.04.19 04:07:05  40.6272   35.6348        7.5      -.-  1.6  -.-   SIRACEVIZLER-(AMASYA)                          
2019.04.19 03:20:14  34.7637   26.7708       28.9      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2019.04.19 03:07:49  37.9357   27.6523        8.9      -.-  1.6  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2019.04.19 03:02:21  38.9800   26.1993        5.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       
2019.04.19 02:50:18  38.6972   38.1295        1.9      -.-  1.5  -.-   AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)                          
2019.04.19 00:59:50  38.7415   38.1035        6.5      -.-  3.0  2.9   MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)                   REVIZE01   (2019.04.19 00:59:50)
2019.04.19 00:48:49  37.4735   29.4542        5.0      -.-  1.6  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
           
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