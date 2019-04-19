Nerelerde deprem oldu? İşte 19 Nisan tarihli son depremler
İstanbul’da büyüklü- küçüklü artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 19 Nisan tarihli deprem haberleri…
Son günlerde özellikle Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden sıklıkla sarsıntılar yaşanıyor. Şiddetleri değişen depremler, vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, yaşanan son depremlerin şiddeti ve hissedildiği yerler…
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.04.19 07:34:51 40.7218 30.6078 8.2 -.- 1.9 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
|2019.04.19 06:44:13 38.7733 38.1012 4.0 -.- 2.1 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
|2019.04.19 05:46:59 40.0682 38.7063 3.0 -.- 2.8 -.- KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS) İlksel
|2019.04.19 04:24:57 40.1352 31.7118 5.0 -.- 1.9 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
|2019.04.19 04:07:05 40.6272 35.6348 7.5 -.- 1.6 -.- SIRACEVIZLER-(AMASYA)
|2019.04.19 03:20:14 34.7637 26.7708 28.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
|2019.04.19 03:07:49 37.9357 27.6523 8.9 -.- 1.6 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
|2019.04.19 03:02:21 38.9800 26.1993 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.04.19 02:50:18 38.6972 38.1295 1.9 -.- 1.5 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
|2019.04.19 00:59:50 38.7415 38.1035 6.5 -.- 3.0 2.9 MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2019.04.19 00:59:50)
|2019.04.19 00:48:49 37.4735 29.4542 5.0 -.- 1.6 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
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