Nerelerde deprem oldu? 8 Mayıs tarihli son deprem listesi
Türkiye’den deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, vatandaşları depremin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgilendiriyor. 8 Mayıs tarihli deprem listesine göre günün en şiddetli depremlerinden biri Manisa’dan sonra Osmaniye’de yaşandı. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte 8 Mayıs tarihli deprem listesi
Türkiye’nin farklı bölgeleri depremle gündemde. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe Köyü olan saat 04:58'de, yerin 3 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hissedildi.
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