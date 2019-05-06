Nerelerde deprem oldu? 6 Mayıs tarihli son depremler
Deprem, Türkiye’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, vatandaşların panik yaşamasına neden oluyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 6 Mayıs tarihli depremler
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşananlar artçı depremler, çevre il ve ilçelerde de hissediliyor. Peki, nerelerde deprem oldu? İşte son depremler listesi
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.05.06 07:19:31 39.1698 27.5902 5.6 -.- 2.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)
|2019.05.06 05:59:03 39.1095 26.0945 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.06 05:03:41 36.9917 31.1918 98.3 -.- 2.7 -.- SARIABALI-SERIK (ANTALYA)
|2019.05.06 04:20:26 39.1913 29.2237 5.2 -.- 1.9 -.- KUTLUBEYLER-HISARCIK (KUTAHYA)
|2019.05.06 04:05:08 36.8848 27.5812 7.9 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.05.06 04:00:40 38.2878 38.6772 10.3 -.- 1.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
|2019.05.06 03:33:51 39.2062 29.2187 3.4 -.- 1.9 -.- KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA)
|2019.05.06 03:30:38 37.0817 28.0233 2.7 -.- 1.2 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)
|2019.05.06 02:32:26 40.8742 28.7167 9.7 -.- 1.9 -.- AVCILAR (ISTANBUL)
|2019.05.06 02:31:02 39.0487 26.0770 3.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.06 00:03:52 37.0578 31.1172 96.6 -.- 2.6 -.- AKBAS-SERIK (ANTALYA)
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