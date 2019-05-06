Nerelerde deprem oldu? 6 Mayıs tarihli son depremler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNerelerde deprem oldu? 6 Mayıs tarihli son depremler
GeriGündem Nerelerde deprem oldu? 6 Mayıs tarihli son depremler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.05.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Nerelerde deprem oldu? 6 Mayıs tarihli son depremler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerelerde deprem oldu? 6 Mayıs tarihli son depremler

Deprem, Türkiye’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, vatandaşların panik yaşamasına neden oluyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 6 Mayıs tarihli depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşananlar artçı depremler, çevre il ve ilçelerde de hissediliyor. Peki, nerelerde deprem oldu? İşte son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                       
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.05.06 07:19:31  39.1698   27.5902        5.6      -.-  2.6  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                       
2019.05.06 05:59:03  39.1095   26.0945        5.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        
2019.05.06 05:03:41  36.9917   31.1918       98.3      -.-  2.7  -.-   SARIABALI-SERIK (ANTALYA)                      
2019.05.06 04:20:26  39.1913   29.2237        5.2      -.-  1.9  -.-   KUTLUBEYLER-HISARCIK (KUTAHYA)              
2019.05.06 04:05:08  36.8848   27.5812        7.9      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)           
2019.05.06 04:00:40  38.2878   38.6772       10.3      -.-  1.6  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                     
2019.05.06 03:33:51  39.2062   29.2187        3.4      -.-  1.9  -.-   KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA)                 
2019.05.06 03:30:38  37.0817   28.0233        2.7      -.-  1.2  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                            
2019.05.06 02:32:26  40.8742   28.7167        9.7      -.-  1.9  -.-   AVCILAR (ISTANBUL)                               
2019.05.06 02:31:02  39.0487   26.0770        3.2      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                      
2019.05.06 00:03:52  37.0578   31.1172       96.6      -.-  2.6  -.-   AKBAS-SERIK (ANTALYA)                           
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı şehit babasını aradı: 'Kanları yerde kalmadı, onların da hakkından geldik'

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Usulsüzlük soruşturması: 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Yer: İstanbul.... Canını hiçe saydı, kadını kurtardı