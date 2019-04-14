Nerelerde deprem oldu? 14 Nisan tarihli son depremler
Türkiye deprem haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde yaşanan depremler, yakın il ve ilçelerde de hissediliyor. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte, 14 Nisan tarihli deprem haberleri
Hafta sonunun en şiddetli deprem haberleri Aydın ve Antalya’dan geldi. Kısa süreli panik yaratan deprem nedeniyle bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. İşte, son depremlere dair bilgiler ve büyüklü-küçüklü depremlerin listesi
ANTALYA’DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.51'de kaydedilen deprem, 35.3 kilometre derinlikte meydana geldi.
AYDIN’DA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Söke ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem nedeniyle bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.
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