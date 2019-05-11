Nerelerde deprem oldu? 11 Mayıs tarihli son depremler listesi
Deprem hattı üzerinde yer alan Türkiye’den deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 11 Mayıs tarihli son depremler listesi
Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üslerin yanı sıra, çevre illerde de hissedilen depremler birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. 11 Mayıs tarihli deprem listesine göre günün en şiddetli depremlerinden biri Midilli Adası'nda yaşandı. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte 11 Mayıs tarihli deprem listesi
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.05.11 07:04:32 39.1073 29.0112 11.0 -.- 2.2 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.05.11 06:02:51 39.0352 26.1043 3.7 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.11 05:46:46 40.5907 28.9442 11.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.05.11 05:33:02 40.6122 28.9570 7.5 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.05.11 05:12:50 37.0602 28.5783 6.2 -.- 2.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|2019.05.11 05:09:54 40.4038 26.9208 6.5 -.- 2.1 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|2019.05.11 04:22:20 40.5945 29.0050 9.7 -.- 2.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.05.11 03:19:32 39.5465 26.0092 10.8 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle