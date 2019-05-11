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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Nerelerde deprem oldu? 11 Mayıs tarihli son depremler listesi

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Nerelerde deprem oldu? 11 Mayıs tarihli son depremler listesi

Deprem hattı üzerinde yer alan Türkiye’den deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 11 Mayıs tarihli son depremler listesi

Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üslerin yanı sıra, çevre illerde de hissedilen depremler birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. 11 Mayıs tarihli deprem listesine göre günün en şiddetli depremlerinden biri Midilli Adası'nda yaşandı. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte 11 Mayıs tarihli deprem listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                           
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------  
2019.05.11 07:04:32  39.1073   29.0112       11.0      -.-  2.2  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                        
2019.05.11 06:02:51  39.0352   26.1043        3.7      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                     
2019.05.11 05:46:46  40.5907   28.9442       11.5      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                   
2019.05.11 05:33:02  40.6122   28.9570        7.5      -.-  1.5  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                      
2019.05.11 05:12:50  37.0602   28.5783        6.2      -.-  2.2  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         
2019.05.11 05:09:54  40.4038   26.9208        6.5      -.-  2.1  -.-   SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE)                  
2019.05.11 04:22:20  40.5945   29.0050        9.7      -.-  2.6  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         
2019.05.11 03:19:32  39.5465   26.0092       10.8      -.-  2.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)     
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