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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet TÜRK (DHA)
10.10.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Neredesin Şükran?

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Neredesin Şükran?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün sabah okula gitmek için evden çıkan 8'inci sınıf öğrencisi Şükran Akşeker'den (12) haber alınamıyor. Baba Demir Akşeker, kızının bulunmasını isteyerek, "Öğretmenleri güvenlik kameralarını izlemiş. Son bir hafta birlikte olduğu, kendisinden büyük bir kızla kayıplara karışmış. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Çınar ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Şükran Akşeker, dün sabah saatlerinde okula gitmek üzere çıktığı evine bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde kızının eve gelmemesi üzerine onu aramaya başlayan Demir Akşeker, sonuç alamayınca polisten yardım istedi. Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kızının eve dönmediğini bildiren ve bulunmasını isteyen baba Demir Akşeker, Şükran'ın eğitim gördüğü Yatılı Bölge Ortaokulu'na da giderek öğretmenleri ve arkadaşlarıyla konuştu.

Öğretmenleri ve arkadaşlarının verdiği bilgilere göre, kızı Şükran'ın 'Merve' isimli kızla Diyarbakır'a gittiğini öğrendiğini anlatan baba Akşeker, şunları söyledi:

"6 çocuk babasıyım ve şoförlük yapıyorum. Kızım 12 yaşında ve dün sabah okula gitti. Bir daha da eve dönmedi. Normalde sabahları gider, akşamları eve dönerdi. Ama, dün dönmedi ben de onu aramaya çıktım fakat bulamadım. Emniyete gittim, durumu anlatarak kızımın bulunmasını istedim. Sonra okuluna gittim, arkadaşları ve öğretmenleri ile konuştum. Okuldaki kameraları izlemiş öğretmenler. Merve isminde bir kızla son bir haftadan beri birliktelermiş. Kızım Şükran'ın Merve ile Diyarbakır'a gittiklerini duydum. Ama kızım annesinden ya da benden izin almadan bir yere gitmezdi. Merve denilen kızı da araştırdım, daha önce çok kere evden kaçtığını öğrendim. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Devlet büyüklerimden kızımın bulunması için yardım bekliyorum. Kızımı görenler insaniyet namına lütfen bizi ya da emniyeti arayıp haber versinler."

Şükran Akşeker'in bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem okuldaki hem ilçe merkezindeki hem de yolcu minibüsleri güzergâhındaki tüm kameraları incelemeye aldı. Şükran'ın kaybolması ile ilgili ismi açıklanmayan dayısının da ifadesinin alındığı belirtildi. Çınar polisinin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile koordineli başlattığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

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