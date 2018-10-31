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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
31.10.2018 - 20:52, Son Güncelleme:

'Nereden buldun' yanıtı: Tazminat için mülk sattı, borç aldı

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'Nereden buldun' yanıtı: Tazminat için mülk sattı, borç aldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davalar sonucu mahkûm olduğu 909 bin 353 TL tazminatı nasıl ödediğine ilişkin tartışmalara, mal bildirimi beyannamesini açıklayarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun güncellenen mal bildiriminde, değeri 600 bin lira olan Burhaniye’deki konutu sattığı ve 200 bin lira borç aldığı ortaya çıktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davalar sonucu ödediği 909 bin 353 TL tazminatın ardından kendisine ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na ait yeni mal bildirimindeki değişiklik dikkat çekti. Kılıçdaroğlu Ailesi’nin Kasım 2015 tarihli mal bildirimiyle kıyaslandığında Balıkesir Burhaniye’de 2009 yılında edinilen ve o yıl değeri 300 bin lira olarak kayda geçen konutun satıldığı anlaşıldı. Konutun 600 bin TL’ye satıldığı öğrenildi. Mal bildiriminde Kılıçdaroğlu çiftinin şu anda yaşadığı ve Ankara Balgat’ta 2003 yılında edinilen, o yıl değeri 142 bin lira olan konut ile Ankara Akyurt’ta 2003 yılında edinilen, değeri 57 bin 300 lira olan Kemal Kılıçdaroğlu üzerine kayıtlı konut ve Tunceli’de 2007 yılında edinilen, değeri 75 bin 284 lira olan bir konut daha bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 1997’de Akçalı Konut Yapı ile Gökyurt Konut Yapı kooperatiflerinde üye olduğu belirtildi.

4 KİŞİDEN 200 BİN LİRA

Beyannamenin ‘borç-alacak bilgileri’ bölümünde ise Kılıçdaroğlu’nun dört kişiden muhtelif borç aldığı ortaya çıktı. Beyannamede Kılıçdaroğlu’nun 20 bin, 70 bin, 60 bin ve 50 bin liralık toplam 200 bin lira borç aldığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun 2015 Kasım bildiriminde bulunan Garanti Bankası’na 37 bin 801.76 liralık kredi borcunu da ödediği belirlendi.

Kılıçdaroğlu’nun üzerine diğer taşınır mallar olarak da Fikret Otyam, Nuri Abaç ve Hüseyin Yüce’ye ait ikişer tablo ile birer tane de Ayatullah Sümer’e ve Güler Çakır’a ait olmak üzere toplam 8 tablo bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun mal varlığı listesinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na ait 1 adet pırlanta yüzük de yer alıyor.

ARAÇ VE SİLAH YOK

Kılıçdaroğlu Ailesi adına araç bulunmazken, beyannamenin ‘banka ve menkul değerlere ait bilgiler’ bölümünde de herhangi bir kayıt görünmedi. Kılıçdaroğlu’nun birçok siyasetçinin aksine üzerine kayıtlı silahı da bulunmuyor.

‘PARAYI GERİ ALACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak “Aslında bu davalar için yüksek mahkemelere itiraz etmiş durumda. Bu parayı geri alacağından da kendisi emin” dedi.

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