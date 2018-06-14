'Nereden biliyorsun HDP'li olduğunu'

İMAM HATİPLERİ NİYE KAPATALIM

İmam hatipler hiçbir şekilde kapatılmayacak. Niye kapatalım?... Türkiye’de birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundayız. Biz genç imam hatiplilerle bir araya geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Sevgiyi, hoşgörüyü, barışı, insan olmayı, karşılıklı düşünce alışverişinin ne kadar değerli olduğunu konuşurken, bir başka coğrafyada, bir başka ilimizde (Konya) seçim büromuza yapılan saldırı... Bunlar asla bizim kabul edeceğimiz şeyler değil.

(Kendisi ve bazı gazeteciler hakkında açılan tazminat davaları) Korkutmak, sindirmek istiyorlar. Biz asla ve asla inandığımız yoldan geri dönmeyeceğiz. Bu seçimlerin Türkiye’nin geleceği açısından hayati seçimler olduğu ve Türkiye’nin bütün olumsuzlukları aşabileceği yönünde bir kanaat toplumda oluştu. Kazanacağız. Muharrem İnce, Allah nasip ederse Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak. İnce 1. turda da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilir. Bütün veriler, Millet İttifakı’nın parlamentoda çoğunluğu alacağını gösteriyor. Bir grup bizim telefonları dinliyorlar ve Erdoğan’a servis ediyor. Erdoğan bunu itiraf etti ‘İstihbarattan aldığım bilgiye göre şöyledir...’ dedi. Daha önce de ‘Senin nefes alışını bile izliyoruz’ demişti. Doğru, izliyorlar zaten. Bizde karanlık bir iş yok çok şükür.”



HAKKIMIZI TESLİM EDİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümet tarafından emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi ve taşeron işçilere kadro düzenlemesinin CHP sayesinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu işçi ve emeklilere “Hakkınızı savunanın hakkını sandıkta teslim edin” mesajı verdi. Kartal Belediyesi yaşlı bakım merkezi ve huzurevini açan CHP Genel Başkanı, özetle şunları söyledi:



YETİMLER SINAVSIZ MEMUR OLACAK: “Annesi babası olmayan çocukları devlet 18 yaşına gelince kapı önüne koyar. O çocukların tamamını sınavsız devlet memuru yapacağız.



ASGARİ ÜCRETİ NET 2 BİN 200 LİRA YAPACAĞIZ: ‘Asgari ücreti 1500 lira yapacağız’ dediğimiz zaman kıyameti koparmışlardı. Bizim bütün belediyeler 1500 lira yaptı o tarihte. Şimdi AK partili belediyelerde çalışanlar diyorlar ki, ‘inşallah İBB’yi CHP alır ve asgari ücret net 2 bin 200 lira olur’. Asgari ücreti 1 Ocak’tan itibaren net 2 bin 200 lira yapacağız. / Özgür ALTUNCU / İSTANBUL