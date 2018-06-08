Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sistemi

Hangi sandıkta oy kullanacağını henüz sorgulamayan vatandaşlar, seçmen sorgulama işlemlerini internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Kimlik bilgileri ya da E Devlet şifresinin yeterli olacağı seçmen sorgulama sisteminde, sorgulamayı gerçekleştiren kişi ve o hanede oturan tüm ailenin bilgileri yer alacak. İşte, nerede oy kullanacağım sorusu ve YSK seçmen sorgulama sistemi hakkında detaylı bilgiler

HANGİ SANDIKTA VE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak sandık bilgileri yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi internet sitesi üzerinden sorgulanabilen seçmen bilgileri, aynı zamanda E-Devlet üzerinden de öğrenilebiliyor.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, TC Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak.

YSK ÜZERİNDEN SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet sorgulamaları için; Eğer bir E-Devlet şifresine sahipseniz, Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile sandık bilgilerinizi tek tuşla öğrenebilirsiniz.

YSK tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız yapacağınız sorgulama sonucu ile gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi girmeyi unutmayın.

E-DEVLET SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet şifresine sahip değilseniz, en yakın PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

OY PUSULASININ ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Oylamalarda kullanılacak filigranlı birleşik oy pusulasında “Cumhurbaşkanı Adayları” ibaresi ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kuraya göre sırası

belirlenen adayların adı ve soyadı yer alacak.

Seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen birleşik oy pusulası ve “Evet” veya “Tercih” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.

Seçmen, mührü, birleşik oy pusulasında tercih ettiği adaya ait özel daire içine basmak, birleşik oy pusulasını zarfa koymak ve zarfı sandığa atmak suretiyle oyunu kullanacak.

SEÇİM SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci

Pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilir.

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin eğer varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erecek.