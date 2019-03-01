Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama
Hangi sandıkta oy kullanacağım sorusu, seçime günler kala birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, YSK'nın yayımladığı seçmen sorgulama ekranı üzerinden detayları görüntüleyebilecek. Peki, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceği kolayca öğrenilebilecek olan YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, en kolay sorgulama yöntemi
Nerede oy kullanacağım sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, aşağıda bahsedilen adımları takip ederek kolayca nerede oy kullanabileceğini öğrenebilecek. İşte, o adımlar
Eğer E-Devlet şifreniz yoksa aşağıdaki linke tıkladıktan sonra Nüfusa kayıtlı olduğu il, sıra no ve TC Kimlik Numarası girildikten sonra oy kullanılabilecek okul öğrenilebilecek.
YSK ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
E-Devlet şifreniz varsa TC Kimlik Numaranızı aşağıdaki metni takip ederek nerede oy kullanabileceğinizi tek tıkla öğrenebilirsiniz
E-DEVLET İLE NEREDE VE HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?
Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.
Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.
* T.C. Kimlik Numaranız
* Adınız
* Soyadınız
* İl
* İlçe
* Muhtarlık Adı
* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)
Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.
Yurt içi seçmen kaydınız varsa, sandıkların belli olduğu dönemde indirebileceğiniz seçmen bilgi kağıdı aşağıdaki gibidir.
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