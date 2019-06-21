Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası
23 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesi, sandığa gidecek olan vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacaklarını merak ediyor. Konuya dair bilgi sahibi olmak isteyenler, 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, YSK seçmen sorgulaması nasıl yapılır? İşte, merak edilen o konuya dair detaylar.
İstanbul'da ikamet eden 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 23 Haziran Pazar günü saat 08:00'dan itibaren, kayıtlı oldukları sandıklara giderek oy verme işlemini gerçekleştirecek. İBB seçimlerine günler kala, YSK seçmen sorgulama işlemi de vatandaşların gündemine geldi. İstanbul halkı, 'Hangi sandıkta oy kullanacağım?' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, YSK seçmen sorgulama sayfası.
SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-Devlet kanalıyla ulaşabilecek.
Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.
Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.
İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.
Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.
Öte yandan seçmenler, hangi okul ve sandıkta oy kullanacakları bilgisinin yer aldığı seçmen kağıtlarını, ikametlerinin bulunduğu muhtarlıklardan temin edebilir
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