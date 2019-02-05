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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası

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Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası

Nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için YSK'nın internet sayfasını ziyaret etmeye başlayan vatandaşlar, seçmen sorgulama işlemiyle birlikte, nerede oy kullanacaklarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların oy kullanacağı sandıklar belirlendi. Peki, Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sitesinde yer alan seçmen sorgulama sayfası aktif oldu. Seçmenler “nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım’’ sorularına YSK’nın internet sayfasında yer alan “seçmen sorgulama” ekranında kimlik bilgilerini girerek, sonuçlara ulaşabilecek. Seçmenler bugünden itibaren e-Devlet üzerinden de sorgulamalarını yapabilecek.

YSK.SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama sayfası

31 Mart 2019 Pazar Günü Kullanılacak Oylar

Büyükşehir Olan İllerde Kullanılacak OylarBüyükşehir Olmayan İllerde Kullanılacak OylarKöylerde Kullanılacak 
Oylar
Büyükşehir Belediye Başkanıİl Genel Meclisi Üyeliğiİl Genel Meclisi Üyeliği
Belediye BaşkanıBelediye BaşkanıMuhtarlık ve İhtiyar Meclisi
Belediye Meclisi ÜyeliğiBelediye Meclisi Üyeliği 
Muhtarlık ve İhtiyar HeyetiMuhtarlık ve İhtiyar Heyeti 

BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER

 

ADANA 
ANKARA 
ANTALYA 
AYDIN 
BALIKESİR		BURSA 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 		GAZİANTEP 
HATAY 
MERSİN 
İSTANBUL 
İZMİR		KAYSERİ 
KOCAELİ 
KONYA 
MALATYA 
MANİSA		KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
ORDU 
SAKARYA		SAMSUN 
TEKİRDAĞ 
TRABZON 
ŞANLIURFA 
VAN

 

OY VERME SAATLERİ

 

Oy Verme Başlangıç ve Bitiş Saatleriİller
07.00 - 16.00Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis
08.00 - 17.00Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde
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