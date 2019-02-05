Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası
Nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için YSK'nın internet sayfasını ziyaret etmeye başlayan vatandaşlar, seçmen sorgulama işlemiyle birlikte, nerede oy kullanacaklarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların oy kullanacağı sandıklar belirlendi. Peki, Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sitesinde yer alan seçmen sorgulama sayfası aktif oldu. Seçmenler “nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım’’ sorularına YSK’nın internet sayfasında yer alan “seçmen sorgulama” ekranında kimlik bilgilerini girerek, sonuçlara ulaşabilecek. Seçmenler bugünden itibaren e-Devlet üzerinden de sorgulamalarını yapabilecek.
YSK.SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
|Büyükşehir Olan İllerde Kullanılacak Oylar
|Büyükşehir Olmayan İllerde Kullanılacak Oylar
|Köylerde Kullanılacak
Oylar
|Büyükşehir Belediye Başkanı
|İl Genel Meclisi Üyeliği
|İl Genel Meclisi Üyeliği
|Belediye Başkanı
|Belediye Başkanı
|Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi
|Belediye Meclisi Üyeliği
|Belediye Meclisi Üyeliği
|Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
|Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER
|ADANA
ANKARA
ANTALYA
AYDIN
BALIKESİR
|BURSA
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ERZURUM
ESKİŞEHİR
|GAZİANTEP
HATAY
MERSİN
İSTANBUL
İZMİR
|KAYSERİ
KOCAELİ
KONYA
MALATYA
MANİSA
|KAHRAMANMARAŞ
MARDİN
MUĞLA
ORDU
SAKARYA
|SAMSUN
TEKİRDAĞ
TRABZON
ŞANLIURFA
VAN
OY VERME SAATLERİ
|Oy Verme Başlangıç ve Bitiş Saatleri
|İller
|07.00 - 16.00
|Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis
|08.00 - 17.00
|Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde
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