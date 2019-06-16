Nerede oy kullanacağım? YSK sandık sorgulama ekranı
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta, 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak. Vatandaşlar, seçime kısa bir süre kala, 'Nerede oy kullanacağım' ve 'Hangi sandıkta oy kullanacağım' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, YSK sandık sorgulama ekranı...
23 Haziran Pazar günü yenilecek İBB seçimi öncesi, YKS seçmen sorgulama ekranı oy kullanacak vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. İşte, merakla sorgulanan 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun yanıtı...
SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-Devlet kanalıyla ulaşabilecek.
Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.
Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.
İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.
Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.
Öte yandan seçmenler, hangi okul ve sandıkta oy kullanacakları bilgisinin yer aldığı seçmen kağıtlarını, ikametlerinin bulunduğu muhtarlıklardan temin edebilir
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