Nerede oy kullanacağım? e Devlet YSK seçmen sorgulama sayfası

24 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için oy kullanacak vatandaşlar, 'nerede oy kullanacağım' sorusunun cevabını araştırıyorlar. İnternette basitçe yapabileceğiniz bu işlem için ilgili adres haberimizde bulunuyor. Peki Nerede Oy Kullanacağım, sorgusu için neler yapılmalı? İşte detaylar

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz. "Nerede Oy Kullanacağım" bölümü sadece seçim dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır.

Nerede oy kullanacağım? sorusuna yanıt geldi. YSK, seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için sorgulama sayfasını hizmete açtı. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak.

Seçmenler, YSK'nın internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması



Bu uygulama ile;

Yurt içinde ikamet ediyorsanız;

Seçmem kaydınızı sorgulayabilir, aynı hanede ve aynı binada oturan seçmenleri görüntüleyebilirsiniz. Sandık atamalarından sonra nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

Yurt dışında ikamet ediyorsanız

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulayabilir; dış temsilciliklerdeki oy kullanma tarih aralığı ve oy kullanacak yer bilgileri ile oy kullanılacak gümrük kapılarını öğrenebilirsiniz.

Uygulamamızı mobil cihaz veya tabletinizin uyumlu olduğu işletim sistemi bağlantısına tıklayarak indirebilir ve hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

“Nerede Oy Kullanacağım” hakkında merak edilenler

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacağınız sandıklar bellirlendi.

Yurt içinde ikamet ediyorsanız;

Seçmen Sorgulama uygulamasının "Nerede Oy Kullanacağım" sayfasından oy vereceğiniz sandık bilgilerine ulaşabilir, Seçmen Bilgi Kağıdınızın dökümünü alabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri: Tüm yurtta 08.00 – 17.00

Yurt dışında ikamet ediyorsanız

Seçmen Sorgulama uygulamasının "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte,

7-24 Haziran tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri:

Dış Temsilciliklerde: 09.00 - 21.00

Gümrük Kapılarında: 24 Saat

(24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)