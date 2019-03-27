Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma saatleri yerlere göre değişiklik gösterecek
Yerel seçimlere günler kala birçok vatandaşın gündemindeki konu nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım sorusu oldu. YSK tarafından olabildiğince en yakın okullara sevk edilen seçmenler, E-Devlet ve YSK'nın erişime açtığı nerede oy kullanacağım ekranına giriş yaparak konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilecek. İşte, oy kullanma yeri ve saatleri hakkında bazı bilgiler
Oy kullanma yerleri ve saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Bu hafta sonu 312 Mart yerel seçimleri kapsamında il ve ilçelerinde bulunan belediye başkanlarını seçecek olan vatandaşlar, nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arıyor. Peki, oy kullanma saatleri neler olacak? İşte, nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtları
NEREDE VE HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?
Seçimlere günler kala birçok vatandaşın gündeminde yer alan nerede oy kullanacağım sorusu, YSK'nın sistemi aracılığıyla resmi internet sitesi ve E-Devlet üzerinden kolayca cevap bulabiliyor.
Eğer E-Devlet şifresi sahibi değilseniz;
Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra nüfusa kayıtlı olduğu il, sıra no ve TC kimlik numarası girildikten sonra oy kullanılabilecek okul bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
YSK ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
E-Devlet şifreniz varsa TC kimlik numaranızı aşağıdaki metni takip ederek nerede oy kullanabileceğinizi tek tıkla öğrenebilirsiniz
E-DEVLET İLE NEREDE VE HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?
Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.
Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.
* T.C. Kimlik Numaranız
* Adınız
* Soyadınız
* İl
* İlçe
* Muhtarlık Adı
* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)
Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.
Yurt içi seçmen kaydınız varsa, sandıkların belli olduğu dönemde indirebileceğiniz seçmen bilgi kağıdı aşağıdaki gibidir.
SAAT KAÇA KADAR OY KULLANILABİLECEK?
YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
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