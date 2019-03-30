Hangi sandıkta oy kullanacağım? Nerede oy kullanacağım?
Milyonlarca seçmen yarın, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullanacak. Seçmenler, hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağına YSK'nın sistemi üzerinden kolayca erişebilir. Öte yandan e-Devlet sistemi ile de sandık sorgulama işlemi pratik şekilde yapılabilir. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Türkiye, 31 Mart Pazar günü mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanırken, henüz hangi sandıkta oy kullanacağını bilmeyen vatandaşlar, YSK'nın açıkladığı seçmen sorgulama listelerini araştırıyor. İşte, yüz binlerce seçmenin merakla araştırdığı 'Nerede oy kullanacağım?' ve 'Hangi sandıkta oy vereceğim?' sorularının yanıtı...
YSK'DAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.
Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.
SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
E-DEVLET'TEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet şifreniz varsa TC kimlik numaranızı aşağıdaki metni takip ederek nerede oy kullanabileceğinizi tek tıkla öğrenebilirsiniz
Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.
Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.
* T.C. Kimlik Numaranız
* Adınız
* Soyadınız
* İl
* İlçe
* Muhtarlık Adı
* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)
Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.
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