Nerede deprem oldu? Son depremler
Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece saatlerinde Ege'de meydana gelen depremin ardından büyüklü küçüklü depremler yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, merkez üssü, şiddet ve saat bilgilerini resmi sayfası üzerinden paylaşılıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli depremi Ege Denizi’nden geldi. SSaat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, çevre illerde de hissedilen depremlerin detaylarını paylaşıyor.
2019.08.14 09:40:27 38.8535 27.5602 11.4 -.- 2.7 -.- SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.08.14 08:28:29 37.7672 29.7108 6.4 -.- 1.7 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.14 07:51:20 37.8343 29.7280 9.2 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.14 07:17:52 37.8268 29.6767 9.1 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.14 07:01:50 37.8288 29.6937 4.9 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.14 06:59:51 37.8463 29.6577 6.1 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.14 06:22:03 39.3267 29.2840 4.8 -.- 2.0 -.- EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.08.14 05:52:20 40.1478 42.0468 6.9 -.- 2.1 -.- CAYIRDUZU-HORASAN (ERZURUM) REVIZE01 (2019.08.14 05:52:20)
2019.08.14 05:50:08 36.3543 28.8327 8.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.14 05:10:17 37.8137 29.6792 9.5 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.14 04:20:58 35.0812 28.1445 8.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.14 03:56:10 37.9173 29.9642 6.0 -.- 1.4 -.- AKKECILI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.14 02:21:46 38.8863 27.7210 5.3 -.- 1.8 -.- KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.08.14 02:17:21 39.8642 29.2612 18.0 -.- 1.6 -.- KIRAN ISIKLAR-KELES (BURSA) İlksel
2019.08.14 02:13:24 38.0302 26.9067 6.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.14 01:35:09 35.2160 27.8537 9.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.08.14 01:21:39 37.8335 29.6698 9.1 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.14 00:40:39 38.7125 31.2520 2.9 -.- 1.0 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.14 00:11:18 35.7352 23.5602 7.0 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.14 00:06:30 38.6482 25.5428 10.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
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