Kandilli ve AFAD en son depremler listesi! Deprem son dakika 2020

Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem başta Doğu Anadolu olmak üzere pek çok çevre şehirde de etkisini hissettirdi. İşte, Kandilli en son depremler listesi...

Merkez üssü Elazığ olan deprem; Adıyaman, Kilis, Malatya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Tunceli, Hatay ve pek çok çevre şehirde etkisini hissettirdi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.24 22:09:02 38.4942 39.3032 5.0 -.- 2.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:05:51 38.1920 38.6603 5.0 -.- 3.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:03:06 38.2085 38.7057 5.0 -.- 4.8 4.7 ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:00:30 38.4848 39.2458 5.0 -.- 3.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:59:09 38.5788 39.2665 2.3 -.- 4.0 4.1 BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:54:10 38.2802 38.7547 3.1 -.- 3.4 3.6 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:47:09 38.2722 38.6983 5.3 -.- 3.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:43:21 38.3523 39.0412 5.0 -.- 4.3 4.2 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:38:34 38.5130 39.3240 5.1 -.- 3.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:36:21 38.2507 38.6825 5.0 -.- 4.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:32:34 38.4198 39.0528 5.0 -.- 4.2 4.1 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:24:41 38.1658 38.8065 13.0 -.- 3.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:17:57 38.3320 38.8667 5.4 -.- 3.6 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:15:34 38.4878 39.0290 9.0 -.- 3.3 -.- GUNACTI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:13:55 38.2700 39.0075 7.5 -.- 3.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:12:20 38.3327 39.2232 6.3 -.- 3.3 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:08:05 38.3998 39.2075 4.6 -.- 4.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 21:08:04)

2020.01.24 20:55:13 38.4980 39.1210 4.8 -.- 6.6 6.5 MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 20:40:54 39.0185 27.8417 8.6 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 20:26:55 38.9992 27.8903 10.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 20:25:46 39.0190 27.8862 10.8 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 20:25:46)