Nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler
Türkiye’in farklı illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan bilgiye göre, günün en hissedilir depremi Kahramanmaraş’ta yaşandı. İşte, Türkiye’deki son depremlerin listesi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. saat 10.43’te merkez üssü Göynük Mahallesi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Derinliği 3,2 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre bölgelerde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.
|2018.11.16 11:19:26 40.2245 27.6203 8.2 -.- 2.0 -.- ULUKIR-GONEN (BALIKESIR)
|2018.11.16 10:48:06 39.9437 31.5762 5.0 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-MIHALICCIK (ESKISEHIR)
|2018.11.16 10:43:58 37.6850 37.4258 3.2 -.- 3.4 3.2 GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|2018.11.16 08:23:33 37.6997 37.4027 5.0 -.- 2.9 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|2018.11.16 08:14:08 40.1115 33.3797 5.4 -.- 1.9 -.- KALECIK (ANKARA)
|2018.11.16 07:53:13 35.5600 27.6747 8.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
|2018.11.16 07:34:24 39.0268 28.6912 5.5 -.- 2.1 -.- ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)
|2018.11.16 07:31:08 39.0292 28.6950 5.2 -.- 1.4 -.- ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)
|2018.11.16 07:24:05 38.3583 36.1712 5.4 -.- 1.4 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI)
|2018.11.16 05:54:12 40.8563 35.9860 5.4 -.- 2.1 -.- SOGANLI-LADIK (SAMSUN)
|2018.11.16 05:39:54 38.7492 43.5017 5.0 -.- 2.0 -.- AKCAOREN-(VAN)
|2018.11.16 05:37:34 38.7382 43.5160 5.0 -.- 2.7 -.- AKCAOREN-(VAN)
|2018.11.16 04:44:47 39.0217 31.7287 5.2 -.- 1.7 -.- CELTIK (KONYA)
|2018.11.16 04:34:16 36.7870 28.3907 4.5 -.- 2.1 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|2018.11.16 04:14:22 35.9638 27.6057 9.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2018.11.16 03:43:23 38.4055 26.7210 7.8 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|2018.11.16 03:12:26 39.8028 39.0368 9.3 -.- 1.5 -.- AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)
|2018.11.16 02:10:15 36.9305 27.2668 5.3 -.- 1.7 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|2018.11.16 02:08:34 39.3978 26.3777 11.4 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|2018.11.16 02:08:19 40.8910 35.7875 12.8 -.- 1.1 -.- SARIGAZEL-LADIK (SAMSUN)
|2018.11.16 00:56:14 37.2542 36.0635 15.6 -.- 1.7 -.- KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE)
|2018.11.16 00:16:11 37.0888 28.6490 12.5 -.- 1.4 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|2018.11.16 00:13:18 40.8168 31.0412 8.3 -.- 1.8 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)
|2018.11.16 00:09:58 39.5280 43.9668 2.2 -.- 1.9 -.- YILANLI-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|2018.11.16 00:09:04 38.3410 38.8417 3.6 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)
|2018.11.15 23:32:03 39.4595 26.0167 9.1 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
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