Nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.11.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler

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Nerede deprem oldu? İşte Türkiye'deki son depremler

Türkiye’in farklı illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan bilgiye göre, günün en hissedilir depremi Kahramanmaraş’ta yaşandı. İşte, Türkiye’deki son depremlerin listesi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. saat 10.43’te merkez üssü Göynük Mahallesi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Derinliği 3,2 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre bölgelerde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.

2018.11.16 11:19:26  40.2245   27.6203        8.2      -.-  2.0  -.-   ULUKIR-GONEN (BALIKESIR)                        
2018.11.16 10:48:06  39.9437   31.5762        5.0      -.-  1.5  -.-   CUKUROREN-MIHALICCIK (ESKISEHIR)                
2018.11.16 10:43:58  37.6850   37.4258        3.2      -.-  3.4  3.2   GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   
2018.11.16 08:23:33  37.6997   37.4027        5.0      -.-  2.9  -.-   KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)     
2018.11.16 08:14:08  40.1115   33.3797        5.4      -.-  1.9  -.-   KALECIK (ANKARA)                               
2018.11.16 07:53:13  35.5600   27.6747        8.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                         
2018.11.16 07:34:24  39.0268   28.6912        5.5      -.-  2.1  -.-   ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)                     
2018.11.16 07:31:08  39.0292   28.6950        5.2      -.-  1.4  -.-   ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)                       
2018.11.16 07:24:05  38.3583   36.1712        5.4      -.-  1.4  -.-   ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI)                  
2018.11.16 05:54:12  40.8563   35.9860        5.4      -.-  2.1  -.-   SOGANLI-LADIK (SAMSUN)                      
2018.11.16 05:39:54  38.7492   43.5017        5.0      -.-  2.0  -.-   AKCAOREN-(VAN)                                
2018.11.16 05:37:34  38.7382   43.5160        5.0      -.-  2.7  -.-   AKCAOREN-(VAN)                                
2018.11.16 04:44:47  39.0217   31.7287        5.2      -.-  1.7  -.-   CELTIK (KONYA)                                
2018.11.16 04:34:16  36.7870   28.3907        4.5      -.-  2.1  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)               
2018.11.16 04:14:22  35.9638   27.6057        9.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                               
2018.11.16 03:43:23  38.4055   26.7210        7.8      -.-  2.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)           
2018.11.16 03:12:26  39.8028   39.0368        9.3      -.-  1.5  -.-   AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)          
2018.11.16 02:10:15  36.9305   27.2668        5.3      -.-  1.7  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                       
2018.11.16 02:08:34  39.3978   26.3777       11.4      -.-  1.7  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                    
2018.11.16 02:08:19  40.8910   35.7875       12.8      -.-  1.1  -.-   SARIGAZEL-LADIK (SAMSUN)                        
2018.11.16 00:56:14  37.2542   36.0635       15.6      -.-  1.7  -.-   KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE)                    
2018.11.16 00:16:11  37.0888   28.6490       12.5      -.-  1.4  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                          
2018.11.16 00:13:18  40.8168   31.0412        8.3      -.-  1.8  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                   
2018.11.16 00:09:58  39.5280   43.9668        2.2      -.-  1.9  -.-   YILANLI-DOGUBAYAZIT (AGRI)                      
2018.11.16 00:09:04  38.3410   38.8417        3.6      -.-  1.7  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             
2018.11.15 23:32:03  39.4595   26.0167        9.1      -.-  1.7  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 

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