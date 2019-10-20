Nerede deprem oldu? İşte son depremler
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ardından merkez üssü ve saat bilgisini edinmek için deprem listesini internetten araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremler
Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Doğu Anadolu'dan geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Van'da saat 09:53'te deprem meydana geldi.
Yerin 7,3 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 4,0 olarak açıklandı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin listesini anlık olarak resmi sayfasından paylaşıyor. İşte, 20 Ekim tarihli son depremler...
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.10.20 09:53:52 38.9587 43.7365 7.3 -.- 4.0 -.- BALAKLI-MURADIYE (VAN)
|2019.10.20 09:33:34 35.6488 27.3898 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
|2019.10.20 07:44:42 36.3052 29.4045 15.5 -.- 1.7 -.- ISLAMLAR-KAS (ANTALYA)
|2019.10.20 07:42:04 37.8355 21.6102 7.6 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN
|2019.10.20 07:02:08 36.1742 29.5518 16.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-KAS (ANTALYA)
|2019.10.20 06:05:00 38.8750 26.2565 7.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
|2019.10.20 06:00:02 37.2330 37.1260 5.0 -.- 2.6 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|2019.10.20 05:37:56 40.2972 24.0777 6.3 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
|2019.10.20 05:32:18 40.3262 27.3460 14.1 -.- 1.6 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE)
|2019.10.20 04:58:30 37.0487 27.6557 20.6 -.- 1.1 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA)
|2019.10.20 04:54:28 37.1148 31.1405 118.1 -.- 2.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA)
|2019.10.20 04:16:50 40.4078 28.9345 4.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|2019.10.20 03:32:53 37.0043 27.7980 9.2 -.- 1.8 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)
|2019.10.20 03:30:47 37.0198 27.8390 24.3 -.- 1.3 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA)
|2019.10.20 03:30:06 36.9432 27.7852 5.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.10.20 03:18:50 36.0572 30.8998 10.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2019.10.20 03:04:25 40.8070 28.0380 3.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
|2019.10.20 02:48:03 36.9978 27.7943 7.5 -.- 1.6 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)
|2019.10.20 02:44:42 36.9633 27.8008 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.10.20 02:43:44 36.9272 27.8075 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.10.20 02:11:32 37.5348 32.0813 5.4 -.- 2.0 -.- KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA)
|2019.10.20 01:50:18 37.2797 26.9945 16.7 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI
|2019.10.20 01:31:46 37.5280 30.6777 20.7 -.- 1.5 -.- TASYAYLA-BUCAK (BURDUR)
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