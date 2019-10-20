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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte son depremler

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Nerede deprem oldu? İşte son depremler

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ardından merkez üssü ve saat bilgisini edinmek için deprem listesini internetten araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremler

Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Doğu Anadolu'dan geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Van'da saat 09:53'te deprem meydana geldi.

Yerin 7,3 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 4,0 olarak açıklandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin listesini anlık olarak resmi sayfasından paylaşıyor. İşte, 20 Ekim tarihli son depremler...

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                          
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.10.20 09:53:52  38.9587   43.7365        7.3      -.-  4.0  -.-   BALAKLI-MURADIYE (VAN)                        
2019.10.20 09:33:34  35.6488   27.3898       11.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                     
2019.10.20 07:44:42  36.3052   29.4045       15.5      -.-  1.7  -.-   ISLAMLAR-KAS (ANTALYA)                        
2019.10.20 07:42:04  37.8355   21.6102        7.6      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                            
2019.10.20 07:02:08  36.1742   29.5518       16.5      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-KAS (ANTALYA)                        
2019.10.20 06:05:00  38.8750   26.2565        7.2      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                     
2019.10.20 06:00:02  37.2330   37.1260        5.0      -.-  2.6  -.-   ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)  
2019.10.20 05:37:56  40.2972   24.0777        6.3      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                  
2019.10.20 05:32:18  40.3262   27.3460       14.1      -.-  1.6  -.-   CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE)          
2019.10.20 04:58:30  37.0487   27.6557       20.6      -.-  1.1  -.-   YENIKOY-BODRUM (MUGLA)  
2019.10.20 04:54:28  37.1148   31.1405      118.1      -.-  2.2  -.-   KARATAS-SERIK (ANTALYA)          
2019.10.20 04:16:50  40.4078   28.9345        4.9      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)            
2019.10.20 03:32:53  37.0043   27.7980        9.2      -.-  1.8  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)      
2019.10.20 03:30:47  37.0198   27.8390       24.3      -.-  1.3  -.-   BOZALAN-MILAS (MUGLA)                        
2019.10.20 03:30:06  36.9432   27.7852        5.6      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)      
2019.10.20 03:18:50  36.0572   30.8998       10.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                
2019.10.20 03:04:25  40.8070   28.0380        3.5      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI           
2019.10.20 02:48:03  36.9978   27.7943        7.5      -.-  1.6  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                    
2019.10.20 02:44:42  36.9633   27.8008        5.0      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                       
2019.10.20 02:43:44  36.9272   27.8075        8.3      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                       
2019.10.20 02:11:32  37.5348   32.0813        5.4      -.-  2.0  -.-   KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                     
2019.10.20 01:50:18  37.2797   26.9945       16.7      -.-  1.1  -.-   EGE DENIZI          
2019.10.20 01:31:46  37.5280   30.6777       20.7      -.-  1.5  -.-   TASYAYLA-BUCAK (BURDUR)                        
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