Nerede deprem oldu? İşte son depremler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNerede deprem oldu? İşte son depremler
GeriGündem Nerede deprem oldu? İşte son depremler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.04.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte son depremler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerede deprem oldu? İşte son depremler

Türkiye’nin farklı bölgelerinden büyüklü- küçüklü artçı depremler yaşanıyor. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremler vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üslerini ve şiddetini resmi sayfası üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?

Son günlerde özellikle Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden sıklıkla deprem haberleri geliyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, yaşanan son depremlerin şiddeti ve hissedildiği yerler…

2019.04.21 10:53:30  36.6093   28.1307       23.1      -.-  2.5  -.-   TASLICA-MARMARIS (MUGLA)                 
2019.04.21 10:41:54  36.4693   28.7268        8.9      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                         
2019.04.21 10:03:15  37.1982   27.8960        0.0      -.-  1.1  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            
2019.04.21 08:12:17  37.3327   27.9468        0.0      -.-  2.1  -.-   KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA)                         
2019.04.21 07:54:00  36.6472   29.2065       17.0      -.-  2.0  -.-   KARACULHA-FETHIYE (MUGLA)                         
2019.04.21 05:29:48  37.5533   32.0715        7.5      -.-  2.5  -.-   MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)                       
2019.04.21 05:19:55  38.7190   38.1570        5.0      -.-  2.1  -.-   KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)                        
2019.04.21 04:50:05  37.1495   28.6693       15.0      -.-  1.8  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                              
2019.04.21 04:40:23  40.3013   27.7688       14.8      -.-  1.8  -.-   HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR)                   
2019.04.21 04:19:06  40.2182   42.1165        1.3      -.-  1.6  -.-   DONERTAS-HORASAN (ERZURUM)                    
2019.04.21 02:32:53  37.5323   32.0893        8.0      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)                     
2019.04.21 02:31:19  40.5057   36.9405        5.8      -.-  2.1  -.-   YARBASI-NIKSAR (TOKAT)                            
2019.04.21 02:23:59  36.8503   23.0717        5.0      -.-  3.4  3.5   YUNANISTAN                                        
2019.04.21 02:12:18  37.5942   32.0135       11.0      -.-  2.1  -.-   OGLAKCI-SEYDISEHIR (KONYA)                 
2019.04.21 01:09:02  39.6218   41.2798       11.3      -.-  2.2  -.-   TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM)                         
2019.04.21 00:07:05  37.5380   32.0962        9.0      -.-  2.6  -.-   MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)                       
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Hayrete düşüren olay! "35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım"

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor

Kayınpeder dehşet saçtı