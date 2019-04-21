Nerede deprem oldu? İşte son depremler
Türkiye’nin farklı bölgelerinden büyüklü- küçüklü artçı depremler yaşanıyor. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremler vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üslerini ve şiddetini resmi sayfası üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?
Son günlerde özellikle Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden sıklıkla deprem haberleri geliyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, yaşanan son depremlerin şiddeti ve hissedildiği yerler…
|2019.04.21 10:53:30 36.6093 28.1307 23.1 -.- 2.5 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|2019.04.21 10:41:54 36.4693 28.7268 8.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
|2019.04.21 10:03:15 37.1982 27.8960 0.0 -.- 1.1 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
|2019.04.21 08:12:17 37.3327 27.9468 0.0 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA)
|2019.04.21 07:54:00 36.6472 29.2065 17.0 -.- 2.0 -.- KARACULHA-FETHIYE (MUGLA)
|2019.04.21 05:29:48 37.5533 32.0715 7.5 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)
|2019.04.21 05:19:55 38.7190 38.1570 5.0 -.- 2.1 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)
|2019.04.21 04:50:05 37.1495 28.6693 15.0 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
|2019.04.21 04:40:23 40.3013 27.7688 14.8 -.- 1.8 -.- HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR)
|2019.04.21 04:19:06 40.2182 42.1165 1.3 -.- 1.6 -.- DONERTAS-HORASAN (ERZURUM)
|2019.04.21 02:32:53 37.5323 32.0893 8.0 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
|2019.04.21 02:31:19 40.5057 36.9405 5.8 -.- 2.1 -.- YARBASI-NIKSAR (TOKAT)
|2019.04.21 02:23:59 36.8503 23.0717 5.0 -.- 3.4 3.5 YUNANISTAN
|2019.04.21 02:12:18 37.5942 32.0135 11.0 -.- 2.1 -.- OGLAKCI-SEYDISEHIR (KONYA)
|2019.04.21 01:09:02 39.6218 41.2798 11.3 -.- 2.2 -.- TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM)
|2019.04.21 00:07:05 37.5380 32.0962 9.0 -.- 2.6 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle