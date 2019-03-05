Nerede deprem oldu? İşte son depremler
Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yer, derinlik ve saat bilgisini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, nerede deprem oldu? İşte son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, verilerine göre günün en şiddetli deprem haberi bu kez Marmara Bölgesi’nden geldi. AFAD'ın 4.0 olarak duyurduğu depremi Kandilli 4.2 olarak açıkladı.
Depremin yaşandığı Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen (Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir) deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadı. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.
|2019.03.05 04:36:27 35.6630 31.0287 31.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
|2019.03.05 04:33:12 38.4563 26.8713 5.4 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|2019.03.05 02:41:49 37.3640 34.4288 5.3 -.- 2.2 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA)
|2019.03.05 02:19:36 39.1340 29.0833 7.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.03.05 02:16:22 38.5777 31.0193 5.0 -.- 2.5 -.- CAY (AFYONKARAHISAR)
|2019.03.05 02:12:41 35.9598 35.4987 11.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
|2019.03.05 02:05:08 38.8813 26.4438 12.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
|2019.03.05 01:09:49 40.5272 28.3868 5.1 -.- 1.4 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)
|2019.03.05 01:05:20 40.4610 28.4587 8.5 -.- 2.3 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)
|2019.03.05 00:13:41 39.6142 26.4462 5.5 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|2019.03.05 00:07:27 40.4490 28.4562 11.3 -.- 4.2 4.1 BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.03.05 00:07:26)
|2019.03.04 23:41:02 38.9492 42.3067 5.0 -.- 2.5 -.- KARABURUN-BULANIK (MUS)
|2019.03.04 23:21:44 41.7882 41.8907 14.6 -.- 3.7 3.8 GURCISTAN
|2019.03.04 22:14:01 37.8392 29.5010 10.1 -.- 1.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
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