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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte son depremler

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Nerede deprem oldu? İşte son depremler

Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yer, derinlik ve saat bilgisini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, nerede deprem oldu? İşte son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, verilerine göre günün en şiddetli deprem haberi bu kez Marmara Bölgesi’nden geldi. AFAD'ın 4.0 olarak duyurduğu depremi Kandilli 4.2 olarak açıkladı.

Depremin yaşandığı Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen (Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir) deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadı. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.

2019.03.05 04:36:27  35.6630   31.0287       31.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                        
2019.03.05 04:33:12  38.4563   26.8713        5.4      -.-  2.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                    
2019.03.05 02:41:49  37.3640   34.4288        5.3      -.-  2.2  -.-   DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA)                
2019.03.05 02:19:36  39.1340   29.0833        7.3      -.-  1.4  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                           
2019.03.05 02:16:22  38.5777   31.0193        5.0      -.-  2.5  -.-   CAY (AFYONKARAHISAR)                        
2019.03.05 02:12:41  35.9598   35.4987       11.6      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                       
2019.03.05 02:05:08  38.8813   26.4438       12.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                              
2019.03.05 01:09:49  40.5272   28.3868        5.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)     
2019.03.05 01:05:20  40.4610   28.4587        8.5      -.-  2.3  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)     
2019.03.05 00:13:41  39.6142   26.4462        5.5      -.-  1.8  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                
2019.03.05 00:07:27  40.4490   28.4562       11.3      -.-  4.2  4.1   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        REVIZE01   (2019.03.05 00:07:26)
2019.03.04 23:41:02  38.9492   42.3067        5.0      -.-  2.5  -.-   KARABURUN-BULANIK (MUS)                        
2019.03.04 23:21:44  41.7882   41.8907       14.6      -.-  3.7  3.8   GURCISTAN                                       
2019.03.04 22:14:01  37.8392   29.5010       10.1      -.-  1.8  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                        

 

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