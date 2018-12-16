Nerede deprem oldu? İşte son depremler (16 Aralık)

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.12.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte son depremler (16 Aralık)

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Nerede deprem oldu? İşte son depremler (16 Aralık)

Türkiye’nin farklı bölgeleri ve şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 16 Aralık tarihli deprem raporuna göre, günün en şiddetli sarsıntılarından biri Ege Denizi açıklarında yaşandı. İşte, son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.24'te Ege Denizi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Derinliği 12,7 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre bölgelerde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.

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2018.12.16 13:54:26  39.6905   24.2915       11.2      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                      
2018.12.16 13:36:42  39.3603   33.4118        0.0      -.-  1.4  -.-   BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR)                       
2018.12.16 13:35:25  39.4308   24.2278       17.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                     
2018.12.16 12:53:39  38.8473   41.0683        0.0      -.-  2.1  -.-   ELMASIRTI-SOLHAN (BINGOL)                     
2018.12.16 12:52:09  40.8525   35.9913       10.2      -.-  2.0  -.-   SOGANLI-LADIK (SAMSUN)                       
2018.12.16 12:33:06  39.5692   24.2290       20.1      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                    
2018.12.16 12:30:35  37.2555   31.7243        5.0      -.-  2.0  -.-   SALIHLER-AKSEKI (ANTALYA)                       
2018.12.16 12:24:30  39.5777   24.2942       12.7      -.-  4.3  4.5   EGE DENIZI                                       
2018.12.16 12:13:09  38.9320   26.5050        9.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                    
2018.12.16 10:50:45  39.1577   26.0537        8.0      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                     
2018.12.16 10:04:48  37.5225   38.8370        6.0      -.-  2.7  -.-   ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA)              
2018.12.16 08:57:19  34.7000   33.0348       10.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                          
2018.12.16 08:56:29  38.3543   27.7318        5.3      -.-  1.3  -.-   OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)               
2018.12.16 08:50:25  40.0733   27.6980       14.9      -.-  1.6  -.-   KECELER-GONEN (BALIKESIR)              
2018.12.16 08:48:53  40.0997   27.6733       14.4      -.-  2.1  -.-   GONEN (BALIKESIR)                          
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