Nerede deprem oldu? İşte son depremler (16 Aralık)
Türkiye’nin farklı bölgeleri ve şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 16 Aralık tarihli deprem raporuna göre, günün en şiddetli sarsıntılarından biri Ege Denizi açıklarında yaşandı. İşte, son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.24'te Ege Denizi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Derinliği 12,7 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre bölgelerde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.
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|2018.12.16 13:54:26 39.6905 24.2915 11.2 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
|2018.12.16 13:36:42 39.3603 33.4118 0.0 -.- 1.4 -.- BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR)
|2018.12.16 13:35:25 39.4308 24.2278 17.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
|2018.12.16 12:53:39 38.8473 41.0683 0.0 -.- 2.1 -.- ELMASIRTI-SOLHAN (BINGOL)
|2018.12.16 12:52:09 40.8525 35.9913 10.2 -.- 2.0 -.- SOGANLI-LADIK (SAMSUN)
|2018.12.16 12:33:06 39.5692 24.2290 20.1 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN
|2018.12.16 12:30:35 37.2555 31.7243 5.0 -.- 2.0 -.- SALIHLER-AKSEKI (ANTALYA)
|2018.12.16 12:24:30 39.5777 24.2942 12.7 -.- 4.3 4.5 EGE DENIZI
|2018.12.16 12:13:09 38.9320 26.5050 9.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
|2018.12.16 10:50:45 39.1577 26.0537 8.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2018.12.16 10:04:48 37.5225 38.8370 6.0 -.- 2.7 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA)
|2018.12.16 08:57:19 34.7000 33.0348 10.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
|2018.12.16 08:56:29 38.3543 27.7318 5.3 -.- 1.3 -.- OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|2018.12.16 08:50:25 40.0733 27.6980 14.9 -.- 1.6 -.- KECELER-GONEN (BALIKESIR)
|2018.12.16 08:48:53 40.0997 27.6733 14.4 -.- 2.1 -.- GONEN (BALIKESIR)
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