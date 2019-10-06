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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte 6 Ekim tarihli son depremler

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Nerede deprem oldu? İşte 6 Ekim tarihli son depremler

Deprem, Türkiye’nin dört bir yanında ana gündem konularından biri. Özellikle geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından en ufak bir sallantı vatandaşların panik yaşamasına neden oluyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 6 Ekim tarihli son depremler

İstanbul 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Son yılların en şiddetli depremi ardından “son depremler” daha sık araştırma konusu oldu. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? ADAF ve Kandilli Rasathanesi, gün boyu yaşa nan artçı depremleri resmi sayfası üzerinden paylaşarak, vatandaşları bilgilendiriyor. İşte, 6 Ekim tarihli son depremler listesi...

2019.10.06 10:39:43  37.1590   27.8603        0.0      -.-  1.4  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                      
2019.10.06 10:30:57  39.5445   26.0900        5.5      -.-  1.7  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)         
2019.10.06 09:58:27  39.5288   26.1155        7.7      -.-  1.9  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)              
2019.10.06 09:11:14  37.1743   27.8755        0.0      -.-  1.5  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)     
2019.10.06 09:09:21  36.0590   25.9853      113.3      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ        
2019.10.06 08:57:14  36.4823   26.5303      123.2      -.-  3.1  3.3   AKDENIZ       
2019.10.06 03:56:25  40.3798   27.1230       18.3      -.-  1.4  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
2019.10.06 03:12:35  38.7432   43.0993       22.7      -.-  1.4  -.-   VAN GOLU     
2019.10.06 02:53:04  38.7200   43.0647        7.2      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                          
2019.10.06 02:48:13  36.3638   28.5392       19.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           
2019.10.06 01:13:51  37.9165   27.6360        3.5      -.-  1.9  -.-   ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)          
2019.10.06 01:00:21  37.2695   27.6883       15.0      -.-  1.4  -.-   AVSAR-MILAS (MUGLA)  
2019.10.06 00:58:31  37.2725   27.6773        7.5      -.-  2.4  -.-   AVSAR-MILAS (MUGLA)                  
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