Nerede deprem oldu? İşte 6 Ekim tarihli son depremler
Deprem, Türkiye’nin dört bir yanında ana gündem konularından biri. Özellikle geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından en ufak bir sallantı vatandaşların panik yaşamasına neden oluyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 6 Ekim tarihli son depremler
İstanbul 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Son yılların en şiddetli depremi ardından “son depremler” daha sık araştırma konusu oldu. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? ADAF ve Kandilli Rasathanesi, gün boyu yaşa nan artçı depremleri resmi sayfası üzerinden paylaşarak, vatandaşları bilgilendiriyor. İşte, 6 Ekim tarihli son depremler listesi...
|2019.10.06 10:39:43 37.1590 27.8603 0.0 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|2019.10.06 10:30:57 39.5445 26.0900 5.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|2019.10.06 09:58:27 39.5288 26.1155 7.7 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|2019.10.06 09:11:14 37.1743 27.8755 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
|2019.10.06 09:09:21 36.0590 25.9853 113.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
|2019.10.06 08:57:14 36.4823 26.5303 123.2 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ
|2019.10.06 03:56:25 40.3798 27.1230 18.3 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
|2019.10.06 03:12:35 38.7432 43.0993 22.7 -.- 1.4 -.- VAN GOLU
|2019.10.06 02:53:04 38.7200 43.0647 7.2 -.- 2.5 -.- VAN GOLU
|2019.10.06 02:48:13 36.3638 28.5392 19.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
|2019.10.06 01:13:51 37.9165 27.6360 3.5 -.- 1.9 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|2019.10.06 01:00:21 37.2695 27.6883 15.0 -.- 1.4 -.- AVSAR-MILAS (MUGLA)
|2019.10.06 00:58:31 37.2725 27.6773 7.5 -.- 2.4 -.- AVSAR-MILAS (MUGLA)
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