Nerede deprem oldu? İşte 26 Nisan tarihli son depremler
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 8,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremler listesi...
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da, Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İşte, son saatlerde Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi...
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.04.26 12:53:14 37.2953 28.1957 0.0 -.- 2.1 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.04.26 12:50:35 35.2555 27.7888 7.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.04.26 12:46:54 38.5483 26.5675 2.0 -.- 2.7 -.- INECIK-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2019.04.26 12:36:21 41.2532 28.8833 0.0 -.- 1.3 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2019.04.26 12:22:38 37.1227 28.5270 3.3 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2019.04.26 12:16:19 35.2968 27.7900 6.6 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel
2019.04.26 12:12:38 39.7077 30.7068 0.0 -.- 1.4 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2019.04.26 11:37:16 37.1567 37.3450 0.0 -.- 1.6 -.- DULUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.04.26 11:15:59 39.6380 29.4632 0.0 -.- 1.6 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.04.26 11:06:32 39.0978 37.2943 0.0 -.- 2.1 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.04.26 10:36:53 38.9902 33.4258 5.7 -.- 2.0 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2019.04.26 10:04:58 37.4940 32.2047 2.5 -.- 2.0 -.- YESILTEKKE-MERAM (KONYA) İlksel
2019.04.26 09:54:59 37.8795 30.6335 7.7 -.- 1.5 -.- KULEONU-(ISPARTA) İlksel
2019.04.26 09:49:00 38.5775 40.6710 12.9 -.- 1.6 -.- YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.04.26 08:57:14 37.1088 28.6892 5.4 -.- 1.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.04.26 08:49:10 38.8303 38.0832 5.3 -.- 1.8 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.04.26 08:35:20 37.3753 37.0365 1.3 -.- 1.3 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.04.26 08:17:56 38.5670 26.5227 7.5 -.- 2.6 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2019.04.26 08:11:46 37.3782 37.0320 5.8 -.- 2.3 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.04.26 08:02:05 37.3653 37.0240 5.4 -.- 2.8 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.04.26 06:42:46 35.0555 28.5107 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.26 05:14:39 39.2372 36.5973 5.0 -.- 2.0 -.- SAMANKAYA-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2019.04.26 04:47:53 35.0325 27.5082 3.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.26 04:23:35 34.7922 27.5097 2.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.26 04:04:58 40.0930 38.8962 4.0 -.- 2.9 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
2019.04.26 03:50:29 38.5790 26.5022 1.6 -.- 2.9 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel
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