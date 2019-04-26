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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte 26 Nisan tarihli son depremler

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Nerede deprem oldu? İşte 26 Nisan tarihli son depremler

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 8,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremler listesi...

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da, Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İşte, son saatlerde Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi...

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.04.26 12:53:14 37.2953 28.1957 0.0 -.- 2.1 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.04.26 12:50:35 35.2555 27.7888 7.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.04.26 12:46:54 38.5483 26.5675 2.0 -.- 2.7 -.- INECIK-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2019.04.26 12:36:21 41.2532 28.8833 0.0 -.- 1.3 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2019.04.26 12:22:38 37.1227 28.5270 3.3 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2019.04.26 12:16:19 35.2968 27.7900 6.6 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel
2019.04.26 12:12:38 39.7077 30.7068 0.0 -.- 1.4 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2019.04.26 11:37:16 37.1567 37.3450 0.0 -.- 1.6 -.- DULUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.04.26 11:15:59 39.6380 29.4632 0.0 -.- 1.6 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.04.26 11:06:32 39.0978 37.2943 0.0 -.- 2.1 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.04.26 10:36:53 38.9902 33.4258 5.7 -.- 2.0 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2019.04.26 10:04:58 37.4940 32.2047 2.5 -.- 2.0 -.- YESILTEKKE-MERAM (KONYA) İlksel
2019.04.26 09:54:59 37.8795 30.6335 7.7 -.- 1.5 -.- KULEONU-(ISPARTA) İlksel
2019.04.26 09:49:00 38.5775 40.6710 12.9 -.- 1.6 -.- YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.04.26 08:57:14 37.1088 28.6892 5.4 -.- 1.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.04.26 08:49:10 38.8303 38.0832 5.3 -.- 1.8 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.04.26 08:35:20 37.3753 37.0365 1.3 -.- 1.3 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.04.26 08:17:56 38.5670 26.5227 7.5 -.- 2.6 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2019.04.26 08:11:46 37.3782 37.0320 5.8 -.- 2.3 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.04.26 08:02:05 37.3653 37.0240 5.4 -.- 2.8 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.04.26 06:42:46 35.0555 28.5107 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.26 05:14:39 39.2372 36.5973 5.0 -.- 2.0 -.- SAMANKAYA-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2019.04.26 04:47:53 35.0325 27.5082 3.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.26 04:23:35 34.7922 27.5097 2.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.26 04:04:58 40.0930 38.8962 4.0 -.- 2.9 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
2019.04.26 03:50:29 38.5790 26.5022 1.6 -.- 2.9 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel

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