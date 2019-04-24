Nerede deprem oldu? İşte 24 Nisan tarihli son depremler
Son deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Kandili Rasathanesi’nin 24 Nisan tarihli son depremler listesine göre günün en şiddetli deprem haberi Gökova Körfezi’nden geldi. İşte, son depremler listesi
Türkiye’nin son günlerde ana gündem konularından biri de deprem oldu. Peki, 24 Nisan Çarşamba günü nerelerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlere ilişkin bilgileri online sistem üzerinde yapıyor. İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
|2019.04.24 06:23:14 38.9608 27.7347 7.4 -.- 1.7 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)
|2019.04.24 04:36:24 38.3487 27.1398 12.2 -.- 1.7 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
|2019.04.24 04:19:10 37.6143 36.4973 16.3 -.- 2.3 -.- GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|2019.04.24 04:08:20 35.6360 27.5780 25.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
|2019.04.24 01:06:43 36.9128 27.6762 16.7 -.- 3.1 3.0 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.04.24 00:14:26 37.7330 36.5053 8.8 -.- 2.2 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
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