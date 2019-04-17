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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? İşte 17 Nisan tarihli son depremler

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Nerede deprem oldu? İşte 17 Nisan tarihli son depremler

Ülkemizin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde özellikle Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden sıklıkla sarsıntılar yaşanıyor. Şiddetleri değişen depremler, vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Peki, nerede deprem oldu? İşte, 17 Nisan tarihli son depremler

Ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde yaşanan depremler, yakın il ve ilçelerde de hissediliyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, yaşanan son depremlerin şiddeti ve hissedildiği yerler…

2019.04.17 09:04:17  38.6783   38.1723        1.9      -.-  2.0  -.-   BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA)                     
2019.04.17 08:22:28  36.9280   35.2412       27.8      -.-  2.6  -.-   ADANA                                    
2019.04.17 08:03:19  37.6188   31.3963        5.0      -.-  2.5  -.-   KURUCAOVA-BEYSEHIR (KONYA)                       
2019.04.17 07:19:32  36.4655   28.7133        6.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                          
2019.04.17 06:53:54  38.7335   38.1498        2.0      -.-  2.5  -.-   KISLA-ARGUVAN (MALATYA)                           
2019.04.17 06:24:07  36.6823   28.7738       15.1      -.-  1.2  -.-   KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)                      
2019.04.17 05:59:52  40.8673   31.5920        7.6      -.-  2.0  -.-   KOZLU-(BOLU)                                 
2019.04.17 05:47:53  38.7315   38.1228        8.4      -.-  1.8  -.-   YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                
2019.04.17 05:46:19  38.7348   38.2002        5.0      -.-  1.7  -.-   YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA)                       
2019.04.17 05:26:46  38.5893   26.5807        7.5      -.-  1.8  -.-   INECIK-KARABURUN (IZMIR)                       
2019.04.17 05:12:36  37.4800   29.4655        7.2      -.-  1.6  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                       
2019.04.17 05:08:51  37.4693   29.4347        7.3      -.-  2.2  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                      
2019.04.17 04:45:52  38.7492   38.1618        3.6      -.-  3.7  3.8   KISLA-ARGUVAN (MALATYA)                   
2019.04.17 04:29:44  36.7572   35.5435       17.8      -.-  1.6  -.-   ASMALI-YUMURTALIK (ADANA)                         
2019.04.17 04:08:32  37.1590   28.6833        5.0      -.-  1.8  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                              
2019.04.17 04:04:54  34.6495   26.5740       15.0      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                
2019.04.17 03:56:53  40.5188   29.1827        5.0      -.-  2.2  -.-   HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)                          REVIZE01   (2019.04.17 03:56:53)
2019.04.17 03:13:39  37.5658   38.4973       12.1      -.-  1.9  -.-   YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN)                      
2019.04.17 03:09:29  39.7147   38.9655       12.3      -.-  3.1  3.0   AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)                        
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