Nerede deprem oldu? İşte 17 Nisan tarihli son depremler
Ülkemizin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde özellikle Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden sıklıkla sarsıntılar yaşanıyor. Şiddetleri değişen depremler, vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Peki, nerede deprem oldu? İşte, 17 Nisan tarihli son depremler
Ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde yaşanan depremler, yakın il ve ilçelerde de hissediliyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, yaşanan son depremlerin şiddeti ve hissedildiği yerler…
|2019.04.17 09:04:17 38.6783 38.1723 1.9 -.- 2.0 -.- BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA)
|2019.04.17 08:22:28 36.9280 35.2412 27.8 -.- 2.6 -.- ADANA
|2019.04.17 08:03:19 37.6188 31.3963 5.0 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-BEYSEHIR (KONYA)
|2019.04.17 07:19:32 36.4655 28.7133 6.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2019.04.17 06:53:54 38.7335 38.1498 2.0 -.- 2.5 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.04.17 06:24:07 36.6823 28.7738 15.1 -.- 1.2 -.- KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|2019.04.17 05:59:52 40.8673 31.5920 7.6 -.- 2.0 -.- KOZLU-(BOLU)
|2019.04.17 05:47:53 38.7315 38.1228 8.4 -.- 1.8 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
|2019.04.17 05:46:19 38.7348 38.2002 5.0 -.- 1.7 -.- YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.04.17 05:26:46 38.5893 26.5807 7.5 -.- 1.8 -.- INECIK-KARABURUN (IZMIR)
|2019.04.17 05:12:36 37.4800 29.4655 7.2 -.- 1.6 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.17 05:08:51 37.4693 29.4347 7.3 -.- 2.2 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.04.17 04:45:52 38.7492 38.1618 3.6 -.- 3.7 3.8 KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.04.17 04:29:44 36.7572 35.5435 17.8 -.- 1.6 -.- ASMALI-YUMURTALIK (ADANA)
|2019.04.17 04:08:32 37.1590 28.6833 5.0 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
|2019.04.17 04:04:54 34.6495 26.5740 15.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|2019.04.17 03:56:53 40.5188 29.1827 5.0 -.- 2.2 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) REVIZE01 (2019.04.17 03:56:53)
|2019.04.17 03:13:39 37.5658 38.4973 12.1 -.- 1.9 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN)
|2019.04.17 03:09:29 39.7147 38.9655 12.3 -.- 3.1 3.0 AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
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