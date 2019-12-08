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08.12.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? Günlük son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? Günlük son depremler listesi

Komşu Yunanistan’da yaşanan deprem ardından gözler Türkiye’deki son depremlere çevrildi. Yaşanan artçı sallantılar ardından panik olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 8 Aralık tarihli son depremler…

8 Aralık sabahında Yunanistan’da yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem Ege Bölgesi’nde de hissedildi. Çevre illerde hissedilen deprem ardından internette son depremler aramaları hız kazandı. Son depremlerin saati, merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sayfasında yer veriliyor. İşte günlük son depremler listesi...

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği 
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------   
2019.12.08 10:09:10  35.1873   23.8345        1.0      -.-  3.0  2.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           
2019.12.08 10:06:13  35.1813   23.8240        3.1      -.-  3.0  3.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)            
2019.12.08 09:34:03  37.8230   29.6838       16.1      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)             
2019.12.08 07:26:48  39.2763   26.2177       11.3      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)           
2019.12.08 07:15:33  39.2905   26.2352        3.0      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                   
2019.12.08 07:01:42  35.1738   23.8273        5.4      -.-  3.0  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                    
2019.12.08 06:58:29  35.1552   23.8233        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)            
2019.12.08 06:41:56  35.1897   23.8147        2.7      -.-  4.0  4.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            
2019.12.08 06:31:53  37.1112   28.5837        9.2      -.-  1.5  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              
2019.12.08 05:55:54  36.3820   27.5848       69.1      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                         
2019.12.08 05:42:07  39.0625   25.9983        3.9      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                 
2019.12.08 05:08:32  40.8575   27.9323       25.2      -.-  1.5  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2019.12.08 04:02:55  39.5473   26.0450        7.9      -.-  1.9  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.12.08 02:55:47  38.8270   40.7958        5.0      -.-  2.0  -.-   YAGIZCA-GENC (BINGOL)    
2019.12.08 02:18:26  39.0185   33.8335        5.3      -.-  1.7  -.-   EVREN (ANKARA)                      
2019.12.08 02:14:28  41.4808   19.4140       27.0      -.-  4.2  4.3   ARNAVUTLUK                         
2019.12.08 01:59:35  38.9620   33.8705        5.3      -.-  1.4  -.-   BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY)                      İlksel
2019.12.08 01:56:37  38.9563   33.7485        3.8      -.-  1.5  -.-   DEMIRCIOBASI-SARIYAHSI (AKSARAY)                  İlksel
2019.12.08 01:38:04  36.2805   28.9102       10.6      -.-  1.1  -.-   AKDENIZ                                
2019.12.08 00:07:02  35.1952   23.8582        4.5      -.-  3.2  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           
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