Nerede deprem oldu? 9 Temmuz deprem listesi!
Son depremler, 9 Temmuz Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 9 Temmuz tarihli son depremler listesi
9 Temmuz Salı günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 9 Temmuz Salı günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:46:37 38.7373 27.8393 9.2 -.- 2.8 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA)
05:16:34 38.8428 43.4433 5.0 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN)
05:05:51 38.7593 43.6223 8.2 -.- 2.5 -.- ILIKAYNAK-(VAN)
01:44:23 36.4287 28.7168 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
00:21:52 36.4550 28.6813 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
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