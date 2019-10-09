Nerede deprem oldu? 9 Ekim Kandilli son depremler listesi
Ülkemizin farklı bölgelerinden irili ufaklı büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 22.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Vatandaşlar da yeni günle birlikte nerelerde deprem olduğunu merak ediyor. İşte, Kandilli en son depremler listesi...
9 Ekim 2019 Çarşamba günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.10.09 07:20:05 36.9438 27.6782 2.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.09 05:59:09 38.2748 27.1518 16.5 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.10.09 05:51:18 41.9440 32.8898 5.7 -.- 2.1 -.- IRMAKKOY-CIDE (KASTAMONU) İlksel
2019.10.09 05:25:26 37.1443 28.6767 15.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.10.09 05:00:10 40.0057 32.6387 3.1 -.- 2.4 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel
2019.10.09 04:29:51 40.8785 28.2758 8.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.09 03:54:19 37.9305 29.0387 13.7 -.- 1.1 -.- ASAGISAMLI-(DENIZLI) İlksel
2019.10.09 03:48:11 39.2050 28.9132 5.6 -.- 3.3 3.2 ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.09 03:38:20 37.8878 28.9812 21.7 -.- 1.1 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 03:14:21 36.8263 35.5702 11.7 -.- 1.3 -.- CATALPINAR-YUREGIR (ADANA) İlksel
2019.10.09 03:01:53 40.5715 32.8420 17.6 -.- 1.8 -.- EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2019.10.09 02:21:21 37.9677 27.2248 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2019.10.09 02:18:47 39.4097 32.9423 4.4 -.- 2.7 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2019.10.09 02:14:36 39.0095 35.7590 4.6 -.- 1.3 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2019.10.09 01:47:45 40.8262 31.6548 4.3 -.- 1.8 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2019.10.09 01:27:33 39.4000 32.9372 4.9 -.- 3.1 3.1 EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2019.10.09 01:08:15 39.5143 33.0943 5.0 -.- 1.4 -.- BALA (ANKARA) İlksel
2019.10.09 00:24:18 37.2062 28.3632 8.0 -.- 1.6 -.- MUGLA İlksel
2019.10.09 00:22:29 37.1912 28.3540 12.8 -.- 1.6 -.- MUGLA İlksel
2019.10.09 00:20:51 40.8688 28.1552 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.09 00:08:27 38.7782 27.3822 6.9 -.- 1.8 -.- KALEKOY-(MANISA) İlksel
2019.10.09 00:04:59 34.2255 26.1565 90.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle