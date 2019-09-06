Nerede deprem oldu? 6 Eylül tarihli son depremler
Ülkemizin farklı bölgelerinde artçı depremler yaşanıyor. Hemen hemen her gün yaşanan ufak sarsıntılar, başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, vatandaşları deprem konusunda bilgilendiriyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu. İşte, 6 Eylül tarihli son depremler
Son depremler listesine göre, günün en şiddetli deprem haberi bu kez Akdeniz'den geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Antalya’nın Alanya ilçesinin 62,56 kilometre açığında, saat 11.59’da, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 33.90 kilometre derinliğinde meydana geldi. Alanya’nın yanı sıra Antalya kent merkezinde hissedilen depremde herhangi bir hasara neden olmadı.
9 EYLÜL TARİHLİ DEPREMLER
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.09.06 10:44:21 38.9475 42.3190 13.2 -.- 2.3 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS)
|2019.09.06 09:36:27 35.2702 27.3872 7.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
|2019.09.06 09:16:59 36.8073 29.2022 0.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)
|2019.09.06 08:27:24 36.4122 28.6575 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
|2019.09.06 08:02:03 39.0012 26.0813 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.09.06 06:21:12 38.7622 38.1552 8.2 -.- 2.2 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.09.06 05:23:48 34.9857 24.5708 5.8 -.- 2.8 2.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|2019.09.06 04:07:19 35.1000 28.0025 12.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
|2019.09.06 03:27:27 36.4405 28.6325 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
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