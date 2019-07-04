Nerede deprem oldu? 4 Temmuz en son depremler listesi
Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?
4 Temmuz 2019 Perşembe günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:01:32 35.3443 25.3065 13.1 -.- 4.1 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:16:32 37.9562 36.1378 5.0 -.- 2.7 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
05:36:06 38.2000 27.3015 7.0 -.- 2.4 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)
03:59:18 38.7355 27.8482 10.1 -.- 2.7 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA)
02:52:10 40.4337 34.1607 18.2 -.- 1.6 -.- CACIKLAR-KIZILIRMAK (CANKIRI)
02:41:08 40.4675 34.1507 5.3 -.- 3.4 3.4 KULA-SUNGURLU (CORUM)
02:08:20 40.4930 34.1482 8.2 -.- 3.5 3.7 KULA-SUNGURLU (CORUM)
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