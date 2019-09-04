Nerede deprem oldu? 4 Eylül tarihli son depremler
Türkiye gündeminin ana gündemlerinden biri de deprem oldu. Farklı bölgelerden ve şehirlerden gelen deprem haberleri nedeniyle panik olan vatandaşlar, internet üzerinden depremin merkez üssü ve şiddetini araştırıyor. Peki, nerelerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Türkiye son deprem listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler listesine göre, günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz Bölgesi'nden geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 04.01'de 4,5 şiddetinde deprem oldu.
Depremin yerin 21,77 kilometre derinlikte olduğu ve merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin ise Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu belirlendi.
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